Trasporto marittimo, il 63% della capacità Far East-Europa torna a Suez

La ripresa della rotta tradizionale riduce i tempi di viaggio e i costi di bunker rispetto alla circumnavigazione africana

Il Canale di Suez
Il Canale di Suez

Ultimo aggiornamento 21 ottobre 2026 - 11:46

A tre anni dall’attacco degli Houthi alla car carrier Galaxy Leader nel Mar Rosso meridionale, il 19 novembre 2023, le grandi compagnie di navigazione container stanno riportando una quota significativa dei servizi Far East-Europa sulla rotta di Suez. Secondo un’analisi di Alphaliner riferita al periodo 15 settembre-15 ottobre 2026, il 63% della capacità complessiva impiegata su questa tratta (5,50 milioni di teu su 8,70) è ora allocata su loop le cui navi transitano nel Mar Rosso.

Su 46 servizi diretti gestiti dai primi dieci vettori, 24 risultano di nuovo operativi attraverso lo Stretto di Bab el-Mandeb. In termini di tonnellaggio, le navi che tornano a passare dal Canale di Suez rappresentano il 70% della capacità sulla Far East-Mediterraneo e il 58% sulla Far East-Nord Europa.

Il ritorno non è ancora completo né uniforme. Molte compagnie stanno riorganizzando le reti in modo graduale: alcuni servizi navigano verso ovest attraverso lo Stretto ma proseguono il ritorno in Asia via Capo di Buona Speranza. Tra i principali operatori coinvolti figurano Msc, Maersk, Cma Cgm, Cosco, Hapag-Lloyd, Evergreen e ZIM.

La ripresa della rotta tradizionale riduce i tempi di viaggio e i costi di bunker rispetto alla circumnavigazione africana, ma resta legata all’evoluzione della situazione di sicurezza nel Mar Rosso.

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