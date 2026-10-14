Stretto di Hormuz, affonda una portacontainer colpita da un proiettile

Una portacontainer è affondata vicino allo Stretto di Hormuz dopo essere stata colpita da un proiettile. E un’altra nave mercantile, danneggiata in un precedente attacco, rischia di fare la stessa fine. Le nuove segnalazioni diffuse mercoledì dalle fonti di sicurezza marittima confermano il deterioramento delle condizioni di navigazione in uno dei passaggi più strategici per il commercio mondiale.

La nave affondata è la GFS Pride, portacontainer battente bandiera di Singapore, con una capacità di 2.824 teu. L’affondamento è stato segnalato anche dall’Ufficio idrografico del Pakistan in un avviso alla navigazione datato 14 ottobre, che segnala la presenza di container alla deriva e invita i naviganti alla prudenza. Il gestore della nave, la società GFS Ship Management FZE, con sede negli Emirati Arabi Uniti, non era immediatamente raggiungibile per un commento.

Secondo i dati dell’Organizzazione marittima internazionale (Imo), la GFS Pride è la seconda nave affondata dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, cominciata il 28 febbraio.

La seconda emergenza riguarda la Cape Dao, portarinfuse battente bandiera di Antigua e Barbuda. La nave era stata colpita il 23 settembre e, secondo il gruppo britannico di gestione del rischio marittimo Vanguard, starebbe affondando dopo il fallimento di un tentativo di salvataggio. Anche in questo caso, il gestore, Peonies Shipmanagement FZE, con sede negli Emirati Arabi Uniti, non era immediatamente disponibile per commentare.

Gli episodi si inseriscono in una fase di crescente pressione sul traffico commerciale nello Stretto di Hormuz. Secondo quanto riferito a Reuters da due alti funzionari iraniani, Teheran starebbe adottando nuove tattiche per colpire le navi in transito, con l’obiettivo di mantenere elevati i prezzi del petrolio e influenzare le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.

Lo stretto è uno snodo cruciale per i flussi mondiali di petrolio e gas. Gli attacchi alle navi mercantili e il rischio di ulteriori affondamenti aggiungono incertezza alla navigazione e aumentano la pressione sugli armatori, sulle compagnie assicurative e sugli operatori della logistica marittima.