Usa, torna lo spettro dei dazi portuali. Gli armatori: “Estendere la moratoria”

Genova – Lunedì 9 novembre scadrà la moratoria annuale sulle sanzioni Usa a tutte le navi che sono costruite in Cina, oppure gestite o di proprietà cinese. L’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (Ustr, l’agenzia governativa responsabile delle politiche commerciali internazionali) ha proposto un’estensione di due mesi alla moratoria, che così scadrebbe il 9 gennaio del prossimo anno.

Nelle scorse settimane, l’Ustr ha aperto una consultazione pubblica sull’argomento. Chiedendo appunto un parere a eventuali soggetti interessati, per capire se l’amministrazione Trump debba procedere o meno con la sospensione. La consultazione scadeva venerdì. Il messaggio degli armatori, ma anche di molte industrie Usa, è di non estendere la moratoria di soli due mesi. Ma, se possibile, per sempre.

Nati per sostenere i cantieri navali Usa (che però non producono una nave da carico oceanica da 40 anni) i dazi portuali infatti rischierebbero di mettere in crisi import ed export Usa. Imponendo tariffe stellari sulla maggior parte dei cargo che toccano le banchine del Paese. Navi che per l’appunto sono a maggioranza costruite in Cina, da 15 anni la maggiore nazionale navalmeccanica globale.

Joe Kramek, presidente e amministratore delegato del World Shipping Council, l’associazione internazionale delle compagnie di navigazione del settore container, traghetti e navi per il trasporto auto, ricorda in particolare che per quest’ultima categoria i dazi portuali sono previsti non solo per unità costruite in Cina, ma in qualunque Paese che non siano gli Usa. Con la prospettiva che un bene-simbolo dell’economia a stelle e strisce, ossia l’auto, diventi ancora più cara di quello che è adesso perché al prezzo di mercato andranno aggiunti i costi dei dazi, che non potendo essere assorbiti interamente dagli armatori, ricadranno lungo l’intera catena logistica, fino al consumatore.

Il severo trattamento verso le car-carrier ha spinto a scrivere l’associazione degli armatori norvegesi (la compagnie di questo Paese sono leader del segmento) ma anche il gruppo italiano Grimaldi, che con le sue navi da decenni garantisce il trasporto auto tra Europa e Stati Uniti. «L’86% dei nostri traffici con gli Usa – scrive infatti Giuliano Petrellese, vicepresidente della Grimaldi Lines Usa – è costituito da esportazioni dagli States o importazioni per produttori di auto americani. Ora molti nostri clienti negli Usa sono preoccupati per il fatto che potremmo impiegare le nostre navi su altre rotte».

Per il gruppo Grimaldi scrive anche Andy Abbott, amministratore delegato della controllata Acl, «la compagnia di navigazione più longeva del mondo, una delle poche con un gruppo dirigente americano e base in America» che in caso di dazi portuali «dovrebbe re-impiegare le proprie navi al servizio dell’export cinese, come molte altre compagnie già hanno fatto». Contro i dazi c’è l’Ics, la maggiore organizzazione armatoriale globale, che propone un negoziato Usa-Cina in sede Ocse.

E alcuni tra i maggiori esportatori Usa, come la casa automobilistica Ford e l’associazione dei produttori di gas naturale liquefatto, preoccupati di un possibile rincaro del prodotto (gli Usa tra l’altro sono il maggiore fornitore di Gnl per l’Italia). Contraria all’estensione della moratoria è invece la Usa Shipbuilding Coalition, che riunisce tutta la navalmeccanica del Paese. «Diciamo no – scrive il presidente Michael Wessel – perché quest’anno di “pausa” sui dazi è servito solo alla Cina per aumentare gli ordini per i suoi cantieri. Chiediamo che i dazi portuali siano resi effettivi subito». La Cina oggi detiene oltre l’80% degli ordini per nuove navi. Un record dovuto al boom globale di nuove commesse e alle difficoltà produttive e logistiche del suo principale concorrente, la Corea del Sud.