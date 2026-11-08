Usa-Iran, torna il rischio guerra: «Petrolio oltre i 100 dollari al barile»

Il rischio di una nuova escalation militare tra Stati Uniti e Iran torna a pesare sul mercato petrolifero. E il greggio potrebbe superare i 100 dollari al barile. A lanciare l’allarme è Bob McNally, amministratore delegato di Rapidan Energy Group, società americana specializzata nell’analisi dei mercati energetici e dei rischi geopolitici, che attribuisce una probabilità dell’80% alla ripresa delle ostilità nei prossimi giorni.

Intervistato dalla Cnbc, McNally ha spiegato che la conclusione delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti potrebbe aprire una nuova fase del confronto militare con Teheran. Secondo l’analista, sia il Brent sia il Wti potrebbero superare quota 100 dollari al barile.

Venerdì 6 novembre il Brent ha chiuso a 98,32 dollari, mentre il Wti si è attestato a 90,83 dollari. Il mercato resta particolarmente sensibile alle notizie provenienti dal Golfo Persico, dove le tensioni militari continuano a condizionare i flussi di petrolio e la navigazione commerciale.

Hormuz, le petroliere nel mirino

Al centro della crisi rimane lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi più importanti per il trasporto marittimo di petrolio e gas.

Le tensioni si sono aggravate dopo nuovi episodi che hanno coinvolto le petroliere in transito. Giovedì 5 novembre l’Iran ha riferito di attacchi contro tre unità nello Stretto. Un’esplosione avvenuta nella stessa giornata nell’area ha provocato la morte di un marittimo, secondo quanto riportato da Reuters.

La sicurezza della navigazione è diventata uno degli elementi centrali del confronto tra Washington e Teheran. Il blocco navale americano dei porti iraniani e il rischio di ulteriori attacchi alle navi commerciali alimentano l’incertezza sulle forniture energetiche.

Trump e il rischio di nuovi bombardamenti

Secondo McNally, il principale ostacolo a una soluzione diplomatica rimane il programma nucleare iraniano. Donald Trump sarebbe determinato a impedire a Teheran di ottenere armi nucleari, mentre il governo iraniano non intende accettare le condizioni richieste da Washington.

Una valutazione condivisa anche dagli analisti di Lombard Odier. In una nota del 4 novembre, il capo economista Samy Chaar e il responsabile delle strategie d’investimento Luca Bindelli hanno indicato nel periodo precedente all’insediamento del nuovo Congresso una possibile finestra per ulteriori operazioni militari americane.

Un’eventuale campagna potrebbe però essere condizionata dalle disponibilità di munizioni statunitensi, con conseguenze sulla durata e sull’intensità degli attacchi.

La mediazione del Qatar

Resta aperto anche il canale diplomatico. Secondo quanto riferito da Reuters, l’Iran avrebbe trasmesso agli Stati Uniti, attraverso il Qatar, una proposta sul proprio programma nucleare.

Teheran avrebbe subordinato l’avvio dei negoziati al rispetto di sette condizioni, tra cui la cessazione delle operazioni militari americane, la fine del blocco navale dei porti iraniani e lo sblocco dei beni iraniani congelati.

In cambio, l’Iran sarebbe disposto a consentire nuovamente il libero transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz.

Per Norbert Rücker, responsabile della ricerca economica di Julius Baer, il risultato delle elezioni americane potrebbe favorire una soluzione negoziale anziché una nuova escalation.

Intanto, domenica 8 novembre, le tensioni nel Golfo sono rimaste elevate. Le autorità iraniane hanno segnalato altre due petroliere in fiamme dopo aver urtato mine, mentre il Qatar ha confermato la prosecuzione dei tentativi di mediazione tra Washington e Teheran.