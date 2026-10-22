Varata la nuova nave ospedale Mercy Africa II

L'unità di Mercy Ships, costruita in Cina grazie al contributo del gruppo Msc, porterà assistenza chirurgica alle comunità dell'Africa che hanno limitato accesso alle cure mediche

Ultimo aggiornamento 22 ottobre 2026 - 18:20

Il progetto della nuova nave ospedale di Mercy Ships entra in una fase decisiva. L’Africa Mercy II ha raggiunto il traguardo del varo, il momento in cui lo scafo tocca per la prima volta l’acqua e comincia la fase finale di allestimento e collaudi. Ad annunciarlo è Msc Foundation.

Il gruppo Msc affianca l’organizzazione umanitaria nella costruzione dell’unità, realizzata da Guangzhou Shipyard International, con il contributo di Brs Shipbrokers e Lloyd’s Register. La nave porterà assistenza chirurgica gratuita alle comunità africane, rafforzando la capacità di Mercy Ships di raggiungere le popolazioni con accesso limitato alle cure mediche.

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