Il paradosso del commercio globale: fornitori più sicuri, ma più lontani

Per rendere più sicuri gli approvvigionamenti, le imprese riducono la dipendenza da singoli fornitori, ma finiscono per acquistare merci da Paesi sempre più lontani. È il paradosso della nuova globalizzazione fotografato dal Trade and Development Report 2026 dell’Unctad: tra il 2015 e il 2025, rileva l’organismo delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, è aumentata la distanza geografica media tra i partner commerciali, anziché diminuire.

A spiegare questa contraddizione sono le crisi dell’ultimo decennio. Dalla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, iniziata nel 2018, alla pandemia, fino all’invasione russa dell’Ucraina e alla nuova stagione protezionistica, le imprese hanno cercato fornitori alternativi per ridurre i rischi legati a tensioni politiche e restrizioni commerciali. Senza però rinunciare alla specializzazione produttiva e ai costi competitivi offerti da mercati anche molto lontani. La sicurezza degli approvvigionamenti, quindi, non coincide necessariamente con filiere più corte.

Per lo shipping significa una redistribuzione dei traffici: cambiano i Paesi di origine delle merci, i porti di imbarco e i collegamenti necessari a raggiungere i mercati di consumo. Il fenomeno è già evidente in Asia. Rispetto al 2024, gli scambi tra Stati Uniti e Cina sono diminuiti di oltre il 20%, mentre altre economie dell’Asia orientale hanno rafforzato i rapporti commerciali con entrambi. La Cina, tuttavia, non esce dalle catene produttive: una parte delle lavorazioni si sposta verso Paesi che continuano ad acquistare componenti cinesi per poi esportare i prodotti finiti. Tra questi il Vietnam, per il quale l’Unctad prevede una crescita economica del 7,8% nel 2026.

Questa riorganizzazione può rafforzare i collegamenti marittimi regionali asiatici, utilizzati per trasportare componenti e semilavorati tra i poli industriali, e modificare i flussi diretti agli hub di transhipment, dove i container vengono trasferiti sulle grandi navi oceaniche. Per gli armatori significa adeguare rotte e frequenze; per i porti, intercettare le nuove direttrici commerciali. Il rapporto evidenzia un altro aspetto del cambiamento: tra il 2015 e il 2025, insieme alla distanza geografica, è aumentata la compatibilità geoeconomica dei partner commerciali, misurata attraverso la somiglianza dei voti alle Nazioni Unite. Gli scambi tendono dunque a orientarsi verso Paesi politicamente più affini, anche quando sono lontani.

La riconfigurazione avviene in un’economia mondiale in rallentamento, ma con scambi ancora in espansione. L’Unctad prevede per il 2026 una crescita dell’economia mondiale del 2,6%, mentre il commercio internazionale dovrebbe aumentare del 4% in termini reali. Una dinamica che segue il record del 2025, quando gli scambi globali di beni e servizi hanno superato i 35 mila miliardi di dollari. A sostenerli è stata soprattutto la domanda di tecnologie legate all’intelligenza artificiale: semiconduttori, server e apparecchiature per i data center. Il commercio di questi prodotti è cresciuto del 22% in valore, raggiungendo 4.200 miliardi di dollari e contribuendo al 42% dell’aumento complessivo degli scambi mondiali di merci. Una crescita alimentata da filiere produttive concentrate soprattutto in Asia, tra Cina, Giappone, Corea del Sud e Taiwan, con gli Stati Uniti tra i principali mercati di destinazione.

Ma i benefici non sono distribuiti in modo uniforme. Gli scambi tra i Paesi in via di sviluppo al di fuori dei principali poli economici, cresciuti in media dell’8% annuo tra il 2019 e il 2024, sono aumentati appena del 2,5% nel 2025, contro il 7% del commercio mondiale di merci in valore. Queste economie continuano a commerciare tra loro, ma a un ritmo molto più lento, diventando sempre più dipendenti dai rapporti con i grandi mercati. Anche gli investimenti industriali orientano le future direttrici dei traffici. Tra il 2020 e il 2025 le economie sviluppate hanno attratto il 79% del valore dei nuovi progetti annunciati nei semiconduttori, il 64% nell’intelligenza artificiale e il 61% nelle tecnologie per la transizione energetica. Nei minerali critici prevalgono invece i Paesi in via di sviluppo, con il 59%. La distanza tra i luoghi di estrazione delle materie prime e quelli della trasformazione industriale può così alimentare nuove direttrici marittime.

Non siamo dunque di fronte a una globalizzazione divisa in blocchi impermeabili, ma a un sistema di interdipendenze che si riconfigura lungo nuove direttrici commerciali. Per lo shipping la sfida non è soltanto prevedere quanti carichi movimentare, ma capire da dove partiranno, dove saranno diretti e quali porti riusciranno a intercettarli.