Washington prolunga la sospensione dei dazi portuali sulle navi cinesi: altri due mesi di tregua

L’Office of the United States Trade Representative (USTR) ha formalmente proposto di prorogare di due mesi la sospensione dei dazi portuali sulle navi costruite in Cina e su quelle gestite da compagnie cinesi. La misura, che avrebbe dovuto scadere il 9 novembre 2026, resterebbe in vigore fino al 9 gennaio 2027. La proposta è stata presentata il 26 ottobre e prevede una breve consultazione pubblica, con termine per l’invio delle osservazioni fissato al 30 ottobre.

I dazi, introdotti nell’ottobre 2025 nell’ambito di un’indagine ai sensi della Section 301 sulla posizione dominante della Cina nei settori della cantieristica, della logistica e del trasporto marittimo, prevedevano oneri significativi: fino a 80 dollari per tonnellata netta per le navi di proprietà di soggetti cinesi o da questi gestite; per le navi costruite in Cina e operate da compagnie di altri Paesi, il maggiore tra 23 dollari per tonnellata netta e 153 dollari per container sbarcato. Le misure riguardavano anche alcune attrezzature portuali, tra cui le gru ship-to-shore di fabbricazione cinese. L’obiettivo dichiarato era contrastare le politiche di sostegno e promozione dell’industria navale di Pechino, accusata di alterare la concorrenza sui mercati internazionali.

La Cina aveva risposto introducendo dazi sulle navi americane, denunciando una misura protezionistica. La sospensione, entrata in vigore il 10 novembre 2025, era stata concordata nell’ambito dell’intesa raggiunta a novembre dello stesso anno dal presidente Donald Trump e da Xi Jinping, che comprendeva anche impegni sugli acquisti di prodotti agricoli americani. Un ulteriore incontro tra i due leader nel settembre 2026 e le dichiarazioni del segretario al Tesoro Scott Bessent avevano già anticipato un possibile prolungamento fino a gennaio 2027 della tregua commerciale complessiva, nota come «accordo di Busan».

L’USTR giustifica la proroga con la necessità di concedere «ulteriore tempo ai negoziati commerciali con la Cina», finalizzati a ottenere la cessazione delle pratiche contestate. Nel frattempo, il peso della cantieristica cinese sul mercato mondiale resta elevato. Secondo i dati del ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology, nei primi nove mesi del 2026 i cantieri del Paese hanno acquisito l’81,8% dei nuovi ordini globali, per oltre 175 milioni di tonnellate di stazza lorda, con un aumento annuo del 163%. Il portafoglio ordini ha superato i 399 milioni di tonnellate di portata lorda (dwt). Anche i flussi commerciali cinesi restano consistenti: Shanghai ha movimentato oltre 5,1 milioni di teu a settembre, mentre i porti di Los Angeles e Long Beach hanno registrato volumi record.

La proroga offre un sollievo temporaneo agli operatori, in particolare alle compagnie cinesi come Cosco e agli esportatori americani di prodotti agricoli, carbone e metalli, che dipendono anche da navi costruite in Cina. Negli ultimi mesi molti spedizionieri avevano anticipato le spedizioni proprio per ridurre l’incertezza. Resta aperta la questione della ripresa dei dazi nel gennaio 2027: in assenza di un accordo, gli oneri potrebbero aumentare i costi per gli operatori e indurre le compagnie a riorganizzare le rotte.

La vicenda si inserisce nel più ampio confronto strategico tra Washington e Pechino, nel quale la sicurezza delle catene di approvvigionamento e il controllo delle infrastrutture marittime occupano un ruolo centrale. L’Unione europea e gli altri partner commerciali seguono con attenzione gli sviluppi, consapevoli che un protrarsi delle tensioni nel trasporto marittimo potrebbe ripercuotersi sui costi delle merci e sulla stabilità dei flussi commerciali internazionali.