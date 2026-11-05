Asia, il sogno del gas liquefatto si sgonfia: 67,8 miliardi di progetti cancellati o fermi

Un rapporto dell’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Ieefa), pubblicato il 5 novembre 2026, rivela che in quattro Paesi chiave dell’Asia emergente (Filippine, Vietnam, Thailandia e Bangladesh) più della metà dei progetti di centrali elettriche alimentate a gas naturale liquefatto (Gnl) e dei terminali di importazione previsti dal 2021 è stata cancellata o non ha fatto progressi significativi. Il valore complessivo di queste iniziative bloccate o abbandonate ammonta a 67,8 miliardi di dollari, quasi 4,5 volte quello dei progetti effettivamente completati nello stesso periodo.

L’analisi ha esaminato 92 centrali a Gnl proposte per un valore di 109,2 miliardi di dollari e 44 terminali di importazione stimati in 21 miliardi. Di questi, 49 impianti di generazione e 22 terminali di rigassificazione non sono andati avanti. Solo l’11% della capacità di generazione e il 15% di quella dei terminali previsti sono entrati in funzione. Inoltre, le centrali realizzate hanno impiegato in media oltre sette anni per entrare in esercizio commerciale, ben oltre i tre-quattro anni stimati dagli sviluppatori.

Secondo Sam Reynolds, co-autore del rapporto e responsabile della ricerca Gnl/gas per l’Asia dell’Ieefa, «i recenti sviluppi nei mercati del combustibile, delle attrezzature e delle valute hanno aggravato i rischi di esecuzione dei progetti Gnl-to-power nelle economie asiatiche emergenti, indebolendo al contempo la certezza dei ricavi necessaria per ottenere finanziamenti. Di conseguenza, l’espansione del Gnl nella regione è progredita molto più lentamente di quanto l’industria del gas globale si aspettasse».

Christopher Doleman, specialista Gnl/gas Asia dell’Ieefa e co-autore, sottolinea che la combinazione di questi fattori «potrebbe aumentare il costo livellato dell’elettricità prodotta dalle centrali a Gnl fino al 130% rispetto alle assunzioni di base del 2021». I piani energetici basati sul gas erano stati elaborati su ipotesi di prezzi del combustibile più bassi e costi del capitale accessibili. Quelle assunzioni non reggono più.

Dal 2021 i rischi si sono moltiplicati: volatilità estrema dei prezzi del Gnl (in settembre 2026 i prezzi spot in Asia hanno raggiunto i 27,5 dollari per milione di Btu, quasi tre volte i livelli pre-conflitto in Medio Oriente), deprezzamento delle valute asiatiche rispetto al dollaro, tempi di consegna delle turbine a gas ormai superiori ai sei anni a causa della scarsità globale di attrezzature e aumento dei costi di capitale. Nel frattempo le rinnovabili – solare ed eolico – e lo storage a batterie avanzano più rapidamente e a costi inferiori, riducendo il ruolo di carico di base del gas e aumentando il rischio di sottoutilizzo delle infrastrutture. I casi nazionali illustrano le difficoltà. Nelle Filippine molti progetti sono falliti per l’impossibilità di ottenere contratti di offtake bancabili e per la scarsa domanda di Gnl al di fuori del settore elettrico. In Vietnam, nonostante ambiziosi obiettivi, solo un impianto a Gnl è entrato in funzione in cinque anni: l’incertezza sui contratti di acquisto dell’energia e sul recupero dei costi attraverso le tariffe ha scoraggiato gli investimenti. La Thailandia ha completato più progetti, ma soffre di un sottoutilizzo delle centrali e dei terminali esistenti. Il Bangladesh ha messo in servizio tre centrali, ma i costi elevati del Gnl importato hanno aggravato il peso dei sussidi pubblici (oltre 60 taka per metro cubo quando il Gnl costa 20 dollari/MMBtu) e la dipendenza dai finanziamenti esterni, senza risolvere le carenze di gas.

Il rapporto invita a rivedere le strategie energetiche: prioritizzare il gas domestico dove disponibile, l’efficienza energetica e le rinnovabili. Le aspettative di una rapida crescita della domanda di Gnl in Asia emergente appaiono oggi slegate dai risultati concreti sul terreno.