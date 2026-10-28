Dopo 17 miliardi di perdite nel Mar Rosso, Suez punta su cantieri e servizi marittimi

Il Canale di Suez ha perso circa 17 miliardi di dollari in due anni e mezzo a causa della crisi della sicurezza nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab el-Mandeb. Lo ha dichiarato Osama Rabie, presidente della Suez Canal Authority (SCA), intervenendo al Forum Egitto 2026. Con il traffico ancora lontano dai livelli precedenti alla crisi, l’autorità egiziana punta sulla costruzione e riparazione navale, sulla produzione di rimorchiatori e su nuovi servizi marittimi per compensare il calo degli introiti da transito.

Secondo Rabie, i ricavi del canale sono scesi dai 10,2 miliardi di dollari del 2023 ai 3,9 miliardi del 2024, per poi risalire a circa 4,1 miliardi nel 2025. Il numero medio di navi in transito ogni giorno è passato dalle 75-80 prima della crisi alle circa 30 attuali. La contrazione pesa anche sulla disponibilità di valuta estera dell’Egitto.

La SCA sta lavorando su due fronti: lo sviluppo del canale e della flotta di supporto, da una parte, e il potenziamento delle attività industriali e dei servizi, dall’altra. Nei cantieri di Port Said, Suez e Safaga sono previsti investimenti per aumentare la capacità di costruzione e riparazione delle navi. Sono state create sei nuove società, alcune in partnership con operatori privati, mentre è in programma un impianto per la produzione di rimorchiatori destinati anche all’esportazione, con una capacità prevista di circa 30 unità l’anno.

Due rimorchiatori con una forza di tiro al punto fisso (bollard pull) di 90 tonnellate sono già stati esportati al gruppo Neri, società con sede a Livorno attiva nel rimorchio e nell’assistenza marittima. La SCA vuole ampliare anche i servizi offerti alle navi e agli operatori portuali, includendo salvataggio, rimorchio, manutenzione, cambio degli equipaggi, assistenza sanitaria in mare e raccolta dei rifiuti.

Rabie ha citato anche l’intervento egiziano per la riapertura del porto libico di Sirte, rimasto chiuso per circa quattordici anni. Le operazioni di dragaggio hanno contribuito al ripristino dell’attività portuale, affiancate da lavori di riparazione e contratti annuali per la fornitura di servizi.

Parallelamente, l’autorità mantiene i contatti con compagnie di navigazione, agenzie marittime e organizzazioni internazionali per favorire il ritorno delle navi sulla rotta del Mar Rosso. Il recupero dei transiti, però, non è l’unica strada su cui punta la SCA: l’intenzione è aumentare il peso delle attività industriali e dei servizi, così da assicurarsi entrate anche quando il traffico attraverso il canale diminuisce.

Nei cantieri egiziani sono già state avviate nuove costruzioni di rimorchiatori destinati anche alle autorità portuali nazionali. Le commesse estere, come quella di Neri, possono aprire ulteriori sbocchi commerciali e offrire uno sbocco alla produzione locale sui mercati internazionali. Per consolidare questa presenza serviranno nuovi ordini e la capacità di competere con i cantieri già affermati nel settore.

La crisi del Mar Rosso ha messo in evidenza quanto i conti della SCA dipendano dal traffico marittimo internazionale e dalle decisioni delle compagnie di navigazione. Quando la sicurezza lungo la rotta peggiora, gli armatori possono scegliere di circumnavigare l’Africa, allungando i tempi di viaggio e sottraendo al canale una parte consistente dei passaggi. La diversificazione industriale punta a ridurre questa dipendenza, facendo leva sulle competenze e sulle infrastrutture già presenti in Egitto.

Alcune compagnie hanno avviato valutazioni per un ritorno parziale sulla rotta di Suez, ma i volumi restano inferiori a quelli precedenti alla crisi. Per il governo egiziano, lo sviluppo delle attività marittime può quindi contribuire sia a recuperare ricavi sia a rafforzare una filiera industriale nazionale. La ripresa del traffico resta decisiva, ma l’autorità vuole arrivare a quel momento con più fonti di reddito e una maggiore presenza nei servizi legati alla navigazione.