Egitto, intesa con la Cina per un nuovo terminal ad Alessandria

Il nuovo terminal sarà il primo di quattro previsti a El Max

Ultimo aggiornamento 19 ottobre 2026 - 11:59

L’Egitto rafforza le proprie infrastrutture portuali con il sostegno di un gruppo cinese. L’Autorità portuale di Alessandria ha firmato un memorandum d’intesa con Xiamen C&D per sviluppare un terminal specializzato nelle rinfuse solide industriali a El Max, nell’area portuale della città mediterranea. Il progetto rientra nel piano del Grande porto di Alessandria e nel corridoio logistico che collega Sokhna, sul Mar Rosso, con la costa mediterranea.

Il nuovo terminal sarà il primo di quattro previsti a El Max. Il piano comprende due banchine destinate a grandi navi portarinfuse, piazzali di stoccaggio ampliabili, silos e impianti per la movimentazione delle merci. A regime, la struttura dovrebbe consentire la gestione simultanea di tre grandi navi. Sono previsti anche un centro logistico per organizzare il traffico dei camion e collegamenti potenziati con la rete ferroviaria nazionale, per integrare trasporto marittimo, ferro e strada.

L’investimento punta a ridurre i costi della logistica e a rendere più efficiente il trasferimento delle materie prime verso gli impianti produttivi. Tra i settori interessati figurano cemento, acciaio e industria pesante, comparti che dipendono dalla disponibilità di grandi volumi di materiali sfusi. Secondo il ministero dei Trasporti egiziano, il progetto potrà generare migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti durante la costruzione e nella successiva gestione.

L’intesa è stata siglata dal presidente dell’Autorità portuale di Alessandria, Ehab Salah, e dall’amministratore delegato di Xiamen C&D, Liu Rongdian, alla presenza del ministro dei Trasporti Kamel El-Wazir. Il progetto prevede inoltre un sistema di gestione ambientale conforme agli standard internazionali.

L’iniziativa si inserisce nella strategia del Cairo per attrarre capitali stranieri, rafforzare la competitività dei porti e ampliare il ruolo del Paese nelle catene globali di approvvigionamento. Alessandria, insieme al porto di Dekheila, è al centro di un programma più ampio che comprende nuovi terminal, aree logistiche e infrastrutture di collegamento. Per l’Egitto, la posta in gioco è consolidare la propria posizione di piattaforma commerciale tra Mediterraneo, Mar Rosso e mercati dell’entroterra africano.

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