Egitto, intesa con la Cina per un nuovo terminal ad Alessandria

L’Egitto rafforza le proprie infrastrutture portuali con il sostegno di un gruppo cinese. L’Autorità portuale di Alessandria ha firmato un memorandum d’intesa con Xiamen C&D per sviluppare un terminal specializzato nelle rinfuse solide industriali a El Max, nell’area portuale della città mediterranea. Il progetto rientra nel piano del Grande porto di Alessandria e nel corridoio logistico che collega Sokhna, sul Mar Rosso, con la costa mediterranea.

Il nuovo terminal sarà il primo di quattro previsti a El Max. Il piano comprende due banchine destinate a grandi navi portarinfuse, piazzali di stoccaggio ampliabili, silos e impianti per la movimentazione delle merci. A regime, la struttura dovrebbe consentire la gestione simultanea di tre grandi navi. Sono previsti anche un centro logistico per organizzare il traffico dei camion e collegamenti potenziati con la rete ferroviaria nazionale, per integrare trasporto marittimo, ferro e strada.

L’investimento punta a ridurre i costi della logistica e a rendere più efficiente il trasferimento delle materie prime verso gli impianti produttivi. Tra i settori interessati figurano cemento, acciaio e industria pesante, comparti che dipendono dalla disponibilità di grandi volumi di materiali sfusi. Secondo il ministero dei Trasporti egiziano, il progetto potrà generare migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti durante la costruzione e nella successiva gestione.

L’intesa è stata siglata dal presidente dell’Autorità portuale di Alessandria, Ehab Salah, e dall’amministratore delegato di Xiamen C&D, Liu Rongdian, alla presenza del ministro dei Trasporti Kamel El-Wazir. Il progetto prevede inoltre un sistema di gestione ambientale conforme agli standard internazionali.

L’iniziativa si inserisce nella strategia del Cairo per attrarre capitali stranieri, rafforzare la competitività dei porti e ampliare il ruolo del Paese nelle catene globali di approvvigionamento. Alessandria, insieme al porto di Dekheila, è al centro di un programma più ampio che comprende nuovi terminal, aree logistiche e infrastrutture di collegamento. Per l’Egitto, la posta in gioco è consolidare la propria posizione di piattaforma commerciale tra Mediterraneo, Mar Rosso e mercati dell’entroterra africano.