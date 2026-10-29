Lobito, il corridoio che porterà rame e cobalto all’Atlantico. Perché l’Italia punta su Webuild

Una nave carica di 53 mila tonnellate di zolfo entra nel porto angolano di Lobito. È il 19 ottobre e per il terminal minerario è un record. La merce viene scaricata sulla costa atlantica, ma il suo viaggio non finisce qui: proseguirà in treno verso le miniere della Repubblica Democratica del Congo. Nella direzione opposta viaggiano rame e cobalto, dalle miniere dell’Africa centrale verso le navi dirette ai mercati internazionali. È da questo doppio viaggio che si capisce cosa sta diventando il Corridoio di Lobito. Mentre nuovi binari si preparano a spingersi verso l’interno del continente, il porto sull’Atlantico diventa il punto in cui devono convergere flussi di merci destinati a crescere rapidamente.

L’ultimo tassello è arrivato nei giorni scorsi. Un consorzio guidato dall’italiana Webuild, con la turca IC İçtaş e la portoghese Mota-Engil, è stato scelto dall’Africa Finance Corporation come “preferred bidder” per costruire circa 517 chilometri della nuova ferrovia in Zambia. Dal confine angolano arriverà fino a Chingola, nel cuore del Copperbelt. L’intera Zambia-Lobito Railway avrà circa 830 chilometri di nuovi binari e si raccorderà in Angola alla ferrovia di Benguela, aprendo al distretto minerario zambiano una nuova strada verso Lobito.

È uno sbocco strategico per una regione che concentra enormi risorse di rame e cobalto, materie prime indispensabili per reti elettriche, batterie e tecnologie della transizione energetica. Oggi buona parte dei traffici viaggia verso porti come Durban, in Sudafrica, e Dar es Salaam, in Tanzania. Lobito offre una direttrice diversa: verso l’Atlantico. Secondo Webuild, una volta completato il collegamento, i tempi di trasporto delle merci dal Copperbelt ai mercati internazionali potrebbero scendere da 16 a sette giorni. Ma più la ferrovia si allunga, più cresce la sfida all’altra estremità del Corridoio.

Il porto di Lobito sta già aumentando i traffici. Nel 2025 ha movimentato circa 1,85 milioni di tonnellate di merci, il 23% in più rispetto all’anno precedente, mentre i container sono cresciuti del 33%. Nel 2026 sono stati avviati nuovi lavori di dragaggio per aumentare i fondali e consentire l’ingresso di navi più grandi. Africa Global Logistics, società del gruppo Msc che gestisce il terminal container e multipurpose, ha previsto investimenti per circa 100 milioni di dollari.

C’è poi il terminal minerario, direttamente collegato ai binari e gestito da Lobito Atlantic Railway, concessionaria anche della tratta angolana della ferrovia. Le merci internazionali trasportate dalla società sono passate da circa 96 mila tonnellate nel 2024 a 265 mila nel 2025 e dovrebbero raggiungere le 400 mila quest’anno. Nel 2027 l’obiettivo è raddoppiare ancora. Gli investimenti sulla rete puntano però molto più in alto: fino a 4,6 milioni di tonnellate di capacità annua. E nuovi carichi sono già all’orizzonte. La statunitense KoBold Metals si è impegnata a trasportare sul Corridoio almeno 300 mila tonnellate di rame l’anno dalla futura miniera zambiana di Mingomba. Nel 2026 a Lobito è arrivato anche il primo carico di cobalto dalla Repubblica Democratica del Congo, mentre gli anodi di rame prodotti dal complesso minerario di Kamoa-Kakula hanno iniziato a percorrere la stessa rotta verso l’Europa. In senso contrario viaggiano invece carburanti, attrezzature e materie prime per le miniere, come lo zolfo sbarcato in ottobre.

Dentro questa trasformazione è entrata anche l’Italia. Roma ha aderito nel 2024 alla partnership internazionale sul Corridoio, poi inserito tra le iniziative sostenute dal Piano Mattei. Nel 2025 Cassa Depositi e Prestiti ha concesso all’Africa Finance Corporation un finanziamento decennale da 250 milioni di euro, garantito all’80% da Sace, destinato a sostenere progetti infrastrutturali strategici, incluso il Corridoio, e a favorire il coinvolgimento della filiera italiana. Ora il consorzio guidato da Webuild è in pole position per costruire la tratta zambiana. Per l’Italia la partita non riguarda quindi soltanto una commessa ferroviaria. Significa entrare, con finanza e industria, in una nuova catena logistica che collega alcune delle maggiori riserve mondiali di minerali critici all’Atlantico e, da lì, ai mercati europei. Per anni il Corridoio di Lobito è stato soprattutto una linea tracciata sulle mappe e accompagnata da miliardi di investimenti annunciati. Ora i treni trasportano più merci e i binari si preparano a raggiungere nuove miniere. Ma più la ferrovia avanza nel Copperbelt, più una parte della sfida si sposta nella direzione opposta: fino al punto esatto in cui finiscono i binari e comincia l’Atlantico.