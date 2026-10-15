Cavo sottomarino Gsi, la Grecia presenta la richiesta per riprendere i lavori

In principio era noto come EuroAsia Interconnector, oggi come Great Sea Interconnector. Si tratta del cavo che punta a unire le reti elettriche di Grecia e Cipro e, in un secondo momento, quella di Israele. Nelle ultime ore, il dossier ha registrato una novità: il portavoce del governo ellenico Pavlos Marinakis ha dichiarato che la società francese Nexans ha presentato una domanda per ottenere la licenza necessaria a riprendere le indagini batimetriche e mappare il fondale marino.

Il progetto, co-finanziato dall’Unione europea, è stato a lungo in stallo a causa delle annose contese tra Grecia e Turchia per la definizione delle rispettive sovranità nel braccio di mare dell’Egeo che le separa. Ankara, da un lato, si oppone ai lavori per il cavo sostenendo che una parte del suo percorso rientra nella piattaforma continentale turca e necessita pertanto della sua autorizzazione. Il portavoce del governo greco Marinakis, dall’altro, ha affermato che i rilievi del fondale saranno effettuati da una nave francese e inizieranno dopo che un comitato ministeriale – incaricato di autorizzare la ricerca nelle zone greche – avrà approvato, assieme alla guardia costiera, la richiesta.

L’Ipto, l’operatore della rete elettrica ellenica, sta sviluppando il progetto dal costo di 1,9 miliardi di euro. “Per quanto riguarda l’attuazione del progetto, la Grecia non ha preso accordi con le autorità di nessuno Stato diverso dalla Francia e da Cipro”, ha specificato Marinakis. In visita istituzionale ad Atene, la scorsa settimana, il Segretario di stato Usa Marco Rubio ha dichiarato che il progetto è sostenuto anche da Washington. E che gli Stati Uniti ricorreranno alla diplomazia per cercare di rimuovere gli eventuali ostacoli alla sua creazione.