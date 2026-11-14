Iraq, inaugurato il tunnel immerso di 2,4 km: collegamento diretto tra il porto di Grand Faw e la rete stradale

L’Iraq ha preso ufficialmente in consegna il tunnel immerso di 2,44 chilometri sotto il canale navigabile di Khor Al-Zubair, realizzato dalla società sudcoreana Daewoo Engineering & Construction. La cerimonia di consegna è stata presieduta dal ministro dei Trasporti Wahb Al-Hassani e dal direttore generale della General Company for Ports of Iraq, Abdullah Ati Abdullah. Presenti anche parlamentari della provincia di Bassora e l’ambasciatore della Corea del Sud.

Il tunnel, il primo del genere in Medio Oriente, collega il porto di Grand Faw all’area di Umm Qasr e alla rete autostradale nazionale. L’infrastruttura si sviluppa per 2.444 metri, di cui circa 1.266 sotto il canale, ed è dotata di tre corsie per senso di marcia. Il nuovo collegamento consentirà di ridurre il percorso da circa 200 a 62 chilometri e i tempi di percorrenza da due ore a circa 35 minuti. Un taglio significativo per il transito dei camion e il trasporto delle merci, con ricadute attese sui costi della logistica.

Progettata dalla società italiana Technital e realizzata attraverso l’immersione di sezioni prefabbricate in cemento armato, l’opera rientra nel più ampio programma di sviluppo del porto di Grand Faw, infrastruttura centrale della Development Road. Il progetto punta a realizzare un corridoio di circa 1.200 chilometri tra il Golfo Persico e la Turchia, destinato a rafforzare il ruolo dell’Iraq nei collegamenti commerciali tra Asia ed Europa.

Per le autorità irachene, il tunnel rappresenta un passaggio decisivo verso la piena operatività del nuovo porto e una maggiore integrazione tra le infrastrutture marittime e la rete dei trasporti terrestri. La consegna formale chiude una fase dei lavori che a ottobre aveva raggiunto il 98% di avanzamento e segna un ulteriore passo nel programma di modernizzazione della logistica nazionale, nonostante i ritardi accumulati negli anni.