La Turchia modernizza ed elettrifica 825 chilometri di ferrovia sul Corridoio di Mezzo

L’agenzia turca per gli investimenti infrastrutturali AYGM ha bandito le gare per la modernizzazione, l’installazione di nuovi sistemi di segnalamento e l’elettrificazione della linea ferroviaria a doppio binario di 825 chilometri che collega Divriği al confine con la Georgia. Si tratta della metà orientale del tratto turco del Corridoio di Mezzo (Middle Corridor), la rotta ferroviaria e multimodale che collega la Cina e l’Asia centrale all’Europa attraverso il Mar Caspio, il Caucaso meridionale e la Turchia, evitando il territorio russo. I lavori di potenziamento e di elettrificazione della metà occidentale sono già in gran parte completati.

Il progetto è suddiviso in tre lotti: Divriği-Erzincan (156 km), Erzincan-Erzurum (223 km) ed Erzurum-Kars (208 km), a cui si aggiungono gli 80 chilometri di collegamento tra Kars e il confine georgiano. Le offerte dovranno essere presentate entro il 22 dicembre 2026 e i lavori dovranno concludersi entro quattro anni dalla firma dei contratti. Il piano di finanziamento prevede 660 milioni di dollari dalla Banca Mondiale e 250 milioni dalla Banca asiatica per gli investimenti nelle infrastrutture (AIIB), con il coinvolgimento anche della Banca islamica di sviluppo per il tratto di confine. L’intervento punta a ridurre da 55 a 22 ore i tempi di percorrenza dei treni merci tra il confine georgiano e Divriği e ad aumentare la capacità della linea dagli attuali 750 mila tonnellate a 20 milioni di tonnellate all’anno, sostituendo le locomotive diesel con mezzi elettrici a basse emissioni. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Abdulkadir Uraloğlu, ha sottolineato che l’intervento rientra nel progetto di sviluppo della ferrovia del Corridoio di Mezzo nella Turchia orientale (ETMIC). Il piano prevede il completo ammodernamento dell’infrastruttura e della sovrastruttura ferroviaria, oltre all’installazione di nuovi sistemi di segnalamento e telecomunicazione. La gara seguirà lo standard internazionale FIDIC Yellow Book e sarà aperta alla concorrenza internazionale.

Il Corridoio di Mezzo ha assunto un’importanza strategica crescente con l’intensificarsi delle tensioni geopolitiche, che hanno reso più complesse le rotte tradizionali attraverso la Russia. La Turchia sta investendo complessivamente circa 10 miliardi di dollari per eliminare i colli di bottiglia e realizzare, entro il 2030-2031, un corridoio merci continuo di oltre 2.000 chilometri sul proprio territorio, con una capacità annua di 30 milioni di tonnellate. Tra gli interventi recenti figurano l’apertura della tratta Çerkezköy-Kapıkule, verso il confine bulgaro, e i piani per un nuovo attraversamento ferroviario del Bosforo a nord di Istanbul.

Una volta completata, la modernizzazione rafforzerà il ruolo della Turchia come hub logistico tra Asia ed Europa, favorendo il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia elettrificata e contribuendo alla riduzione delle emissioni di carbonio. L’aumento della capacità di trasporto e la riduzione dei tempi di percorrenza sono due fattori determinanti per accrescere la competitività del Corridoio di Mezzo rispetto alle rotte alternative.