L’Arabia Saudita punta a 10 milioni di barili al giorno fuori dallo Stretto di Hormuz

Il regno vuole rafforzare le rotte alternative al petrolio mentre la guerra con l’Iran continua a chiudere il passaggio più critico del mondo

Ultimo aggiornamento 13 ottobre 2026 - 10:44

L’Arabia Saudita vuole portare a 10 milioni di barili al giorno la capacità di esportare petrolio senza passare dallo Stretto di Hormuz. Lo ha detto il ministro dell’Energia, il principe Abdulaziz bin Salman, il 12 ottobre a Riad, durante il WPC Energy Congress. L’obiettivo è raggiungere quel livello entro due o tre anni, partendo dagli attuali 7 milioni di barili al giorno della pipeline East-West, che collega i giacimenti orientali al terminal di Yanbu sul Mar Rosso.

Dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, a fine febbraio 2026, lo Stretto di Hormuz, attraverso cui in tempi normali passa circa un quinto del petrolio mondiale, è di fatto chiuso o fortemente limitato. Attacchi ripetuti alle navi e alle infrastrutture hanno costretto diversi paesi del Golfo a ridurre la produzione. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, grazie alle pipeline di bypass, sono riusciti a tenere aperti alcuni flussi. Kuwait, Qatar e Bahrein, senza alternative, hanno sofferto di più.
La pipeline East-West si è rivelata essenziale. Ha permesso a Riad di dirottare verso il Mar Rosso una parte significativa delle esportazioni. Ma è stata a sua volta colpita: a settembre 2026 attacchi con droni partiti dall’Iraq hanno danneggiato stazioni di pompaggio, costringendo a una chiusura temporanea. I flussi sono ripresi e a inizio ottobre il ministro ha indicato che la linea trasportava 5,8 milioni di barili al giorno. Gli attacchi hanno però reso evidente la necessità di maggiore ridondanza.
Aramco, la compagnia di stato, sta studiando due nuove rotte di esportazione oltre alle tre già esistenti. Sono ancora in fase di fattibilità e richiederanno anni. Nel frattempo il principe Abdulaziz ha annunciato un intervento più rapido: la riconversione a uso duale (gas e petrolio) di una pipeline del gas. Nelle prossime sette-otto settimane dovrebbe consentire di spostare altri 1,2 milioni di barili al giorno fuori da Hormuz. Con ulteriori investimenti la capacità aggiuntiva potrebbe salire a 3 milioni di barili. La prima fase resterà disponibile fino a maggio, poi la linea andrà ripulita e riportata al gas per affrontare il picco estivo di domanda.
Il ministro ha anche parlato di un progetto congiunto con il Kuwait per una nuova pipeline di bypass. L’idea è di renderla “internazionale” nella proprietà, nella gestione e nel finanziamento, perché – ha detto – quanto più un’infrastruttura è condivisa, tanto maggiori sono le probabilità che venga protetta.
Il contesto resta instabile. Gli attacchi alle petroliere nello Stretto e nelle acque vicine continuano, i flussi di petrolio sono ancora inferiori ai livelli pre-guerra e i prezzi del grezzo restano elevati. L’Arabia Saudita, mentre ospita un grande congresso energetico nonostante gli attacchi degli Houthi all’aeroporto di Riad, cerca di dimostrare che può garantire le forniture anche in condizioni di crisi prolungata. L’espansione delle pipeline di bypass è la risposta più concreta a un rischio che, dopo mesi di conflitto, non sembra destinato a sparire a breve.

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