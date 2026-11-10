Infrastrutture portuali e logistica, accordo tra Fs Engineering e Sogesid

Gli amministratori delegati delle due società Stravato e Lo Bosco: "Mettiamo a sistema competenze complementari"

I due ad Stravato e Lo Bosco
I due ad Stravato e Lo Bosco

Ultimo aggiornamento 10 novembre 2026 - 18:04

Fs Engineering e Sogesid hanno siglato un protocollo d’intesa per lo sviluppo di progetti infrastrutturali in Italia e all’estero. Le due società, si legge in un comunicato congiunto, “integrano le rispettive competenze ingegneristiche, digitali e ambientali per rafforzare la capacità realizzativa di infrastrutture strategiche”.

Il memorandum è stato siglato dall’amministratore delegato di Sogesid Errico Stravato e dal ceo e direttore generale di FS Engineering Dario Lo Bosco. La dimensione internazionale rappresenta uno degli assi strategici dell’intesa: Fs Engineering, società di ingegneria del Gruppo Fs, e Sogesid, società di ingegneria ambientale dello Stato, lavoreranno insieme allo sviluppo di opportunità sui mercati esteri, attraverso la partecipazione a tender internazionali e procedure competitive, mettendo a sistema competenze e capacità progettuali.

La collaborazione potrà concretizzarsi anche attraverso la costituzione di Raggruppamenti temporanei di impresa. In Italia, spiega ancora la nota, la collaborazione avrà un focus prioritario sull’infrastrutturazione portuale, sui sistemi logistici e sulle infrastrutture connesse alla mobilità, favorendo l’integrazione tra progettazione, sviluppo delle opere, sostenibilità ambientale e gestione degli interventi. Un ambito nel quale le competenze ingegneristiche di Fs Engineering potranno integrarsi con l’esperienza maturata da Sogesid nel supporto alla realizzazione di opere strategiche per il rilancio e il potenziamento degli scali portuali.

“Con questa intesa vogliamo portare le competenze di Sogesid sui mercati internazionali, trasformando la collaborazione con Fs Engineering in concrete opportunità di sviluppo” e “rafforzando il protagonismo dell’ingegneria pubblica italiana nella realizzazione di infrastrutture strategiche”, dichiara Stravato. “Con questa partnership rafforziamo il dialogo con partner d’eccellenza e mettiamo a sistema competenze complementari, creando le condizioni per sviluppare nuove iniziative in ambiti strategici per il futuro delle infrastrutture”, aggiunge Lo Bosco. 

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

Daniele Russo
|
Infrastrutture,Sicurezza
Pace ad Abu Dhabi, Trump prova a chiudere la guerra (e ridisegnare l’Europa)
Una nave petroliera
Vito de Ceglia
|
Infrastrutture,Scenari economici
Hormuz, l’incubo energetico si allunga al 2027: petrolio a 105 dollari e gas europeo in volata
Massimo Mascheri
|
Infrastrutture,Regolamenti
Cina, record di investimenti nella transizione energetica: 940 miliardi di dollari nel 2026
L'Africa è sempre più al centro delle attenzioni della Cina
Elisa Morando
|
Infrastrutture,Scenari economici
Africa, si allunga l'ombra cinese: ora Pechino accelera su porti, logistica e compagnie
Il retroporto di Santo Stefano Magra
Daniele Izzo
|
Infrastrutture
Migliorare i flussi tra La Spezia, Santo Stefano e Parma: l'Authority affida lo studio
La Redazione
|
Armatori,Infrastrutture,Intermodalità,Porti
Cina-Usa, tregua sui dazi: Pechino sospende fino a gennaio le tasse portuali sulle navi americane
Una nave percorre il Canale di Suez
Massimo Mascheri
|
Infrastrutture,Sicurezza
Il Canale di Suez torna a crescere: +94% di ricavi a ottobre, il miglior mese dalla crisi del Mar Rosso
Il porto di Taranto
La Redazione
|
Infrastrutture,Porti
Taranto, la tensione tra Autorità portuale e Yilport è ai massimi
Logo blu economy bianco

Blue Media S.r.l. con sede legale in Genova, Piazza Dante 6/3 , P. IVA 02963780990

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.