Infrastrutture portuali e logistica, accordo tra Fs Engineering e Sogesid

Fs Engineering e Sogesid hanno siglato un protocollo d’intesa per lo sviluppo di progetti infrastrutturali in Italia e all’estero. Le due società, si legge in un comunicato congiunto, “integrano le rispettive competenze ingegneristiche, digitali e ambientali per rafforzare la capacità realizzativa di infrastrutture strategiche”.

Il memorandum è stato siglato dall’amministratore delegato di Sogesid Errico Stravato e dal ceo e direttore generale di FS Engineering Dario Lo Bosco. La dimensione internazionale rappresenta uno degli assi strategici dell’intesa: Fs Engineering, società di ingegneria del Gruppo Fs, e Sogesid, società di ingegneria ambientale dello Stato, lavoreranno insieme allo sviluppo di opportunità sui mercati esteri, attraverso la partecipazione a tender internazionali e procedure competitive, mettendo a sistema competenze e capacità progettuali.

La collaborazione potrà concretizzarsi anche attraverso la costituzione di Raggruppamenti temporanei di impresa. In Italia, spiega ancora la nota, la collaborazione avrà un focus prioritario sull’infrastrutturazione portuale, sui sistemi logistici e sulle infrastrutture connesse alla mobilità, favorendo l’integrazione tra progettazione, sviluppo delle opere, sostenibilità ambientale e gestione degli interventi. Un ambito nel quale le competenze ingegneristiche di Fs Engineering potranno integrarsi con l’esperienza maturata da Sogesid nel supporto alla realizzazione di opere strategiche per il rilancio e il potenziamento degli scali portuali.

“Con questa intesa vogliamo portare le competenze di Sogesid sui mercati internazionali, trasformando la collaborazione con Fs Engineering in concrete opportunità di sviluppo” e “rafforzando il protagonismo dell’ingegneria pubblica italiana nella realizzazione di infrastrutture strategiche”, dichiara Stravato. “Con questa partnership rafforziamo il dialogo con partner d’eccellenza e mettiamo a sistema competenze complementari, creando le condizioni per sviluppare nuove iniziative in ambiti strategici per il futuro delle infrastrutture”, aggiunge Lo Bosco.