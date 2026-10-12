Marocco, cancellata la gara per il cantiere navale di Casablanca

Il Marocco ferma la gara per il rilancio del cantiere navale di Casablanca e cambia direzione su un progetto da oltre 300 milioni di dollari. Dopo un anno e mezzo di rinvii, l’Agenzia nazionale dei porti (ANP) ha deciso di cancellare la procedura per affidare a un operatore privato la riqualificazione e la gestione dell’impianto per 30 anni. La motivazione ufficiale è l’adozione di un nuovo orientamento strategico. Secondo quanto riportato dai media locali, nella decisione avrebbero pesato anche considerazioni legate alla sovranità nazionale e al controllo delle infrastrutture marittime considerate strategiche.

La gara era stata avviata nell’aprile 2025, con i primi risultati attesi a luglio dello stesso anno. L’annuncio del vincitore era stato poi spostato ad agosto 2026 e successivamente rinviato al 31 dicembre. La cancellazione arriva dunque prima della nuova scadenza, senza che siano state comunicate modifiche legate alle offerte presentate. Fonti dell’ANP citate dalla stampa marocchina avrebbero escluso che la decisione dipenda dai candidati o dalle loro proposte.

La partita aveva attirato operatori internazionali di primo piano. Una cordata riuniva la marocchina Somagec, la sudcoreana HD Hyundai Heavy Industries e la turca Kuzey Star Shipyard. Un secondo raggruppamento comprendeva Radi Holding, Marina Meridional dalla Spagna e il gruppo cinese Ningbo Xinle Shipbuilding. In gara anche l’italiana San Giorgio del Porto, che aveva presentato un’offerta individuale.

La strategia industriale di Rabat

La scelta si inserisce in un percorso che il Marocco aveva già indicato negli ultimi anni. Nel 2023 re Mohammed VI aveva sollecitato lo sviluppo di una flotta mercantile nazionale «forte e competitiva». Nello stesso anno, il Consiglio economico, sociale e ambientale (CESE), organismo pubblico di consultazione, aveva individuato nella cantieristica navale un settore con potenziale di crescita, includendo Casablanca tra le aree destinate allo sviluppo industriale.

Il progetto prevedeva un’area di 21 ettari e un bacino di carenaggio a secco lungo 244 metri e largo 40. Se completato secondo i piani, il cantiere sarebbe diventato il più grande dell’Africa. La cancellazione della gara apre ora interrogativi sui tempi e sulle modalità con cui Rabat intende portare avanti l’investimento.

Non è il primo tentativo di affidare la gestione a un soggetto privato. Già nel 2019 l’ANP aveva cercato concessionari, senza ricevere offerte, e aveva avviato contatti con la francese Naval Group per una possibile gestione dell’impianto. Anche quel confronto non aveva portato a un accordo.

La nuova decisione segna una battuta d’arresto per la procedura, ma non equivale necessariamente all’abbandono del progetto. Resta da capire quale modello il Marocco sceglierà per sviluppare la propria capacità cantieristica, in un quadro nel quale il controllo nazionale degli asset marittimi sembra aver assunto un peso maggiore.