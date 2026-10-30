Scorie nucleari sotto terra per sempre: la Finlandia ottiene la storica licenza

Il governo finlandese ha concesso a Posiva Oy la licenza operativa per Onkalo, il primo deposito geologico permanente al mondo destinato al combustibile nucleare esausto. La decisione, annunciata il 22 ottobre 2026, arriva dopo oltre quarant’anni di ricerche e 22 anni di lavori. Onkalo, che in finlandese significa “caverna”, si trova a Eurajoki, sulla costa occidentale del Paese, nell’area della centrale nucleare di Olkiluoto. Il complesso comprende un impianto di incapsulamento in superficie e una rete di tunnel scavati a oltre 400 metri di profondità, nella roccia cristallina risalente a circa 1,9 miliardi di anni fa. La capacità prevista è di 6.500 tonnellate di combustibile nucleare esausto, proveniente dalle centrali di Olkiluoto e Loviisa, per un totale di circa 3.300 contenitori di rame. La licenza resterà valida fino alla fine del 2070 e autorizza Posiva a gestire e smaltire il materiale. Prima di avviare il deposito, però, l’azienda dovrà completare la fase di messa in servizio, effettuare i test e ottenere il via libera definitivo dell’autorità finlandese per la sicurezza radiologica e nucleare (STUK). Non è stata ancora comunicata una data per l’inizio dello stoccaggio.

Il combustibile esausto sarà racchiuso in contenitori di rame resistenti alla corrosione, circondati da bentonite e collocati in appositi fori sul fondo dei tunnel. Una volta riempiti, gli scavi saranno sigillati. La chiusura definitiva dell’intero complesso è prevista intorno al 2120, quando la responsabilità del sito passerà allo Stato finlandese.

La ministra dell’Ambiente e del Clima, Sari Multala, ha definito la decisione una conferma della cultura della sicurezza e della responsabilità verso le generazioni future. Per il ceo di Posiva, Ilkka Poikolainen, si tratta di un giorno storico per l’azienda e per il Paese.

Il progetto finlandese segna un passaggio importante per la gestione delle scorie nucleari ad alta attività, un problema che molti Paesi affrontano ancora attraverso depositi temporanei. Stati Uniti, Svezia e Francia stanno lavorando a soluzioni geologiche analoghe, ma la Finlandia è la prima ad aver ottenuto una licenza operativa per un impianto di questo tipo. Onkalo dovrà garantire l’isolamento del materiale radioattivo per decine di migliaia di anni.