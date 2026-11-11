Nuova Diga di Genova, terminata la fondazione dell’opera

Circa 67.300 colonne di ghiaia su un'area di 300 mila metri quadrati consolidano il fondale sotto alla Diga, in modo da poterne sostenere il peso. Le colonne hanno una lunghezza variabile, dai sei fino ai 13,5 metri

Ultimo aggiornamento 11 novembre 2026 - 15:45

Milano – Un reticolo sotterraneo di circa 67.300 colonne di ghiaia per consolidare quasi 300 mila metri quadrati di fondale. La fondazione della Fase A della nuova Diga foranea di Genova è pronta: il Consorzio PerGenova Breakwater, guidato dal gruppo delle costruzioni Webuild, che opera per conto dell’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ha completato la preparazione del terreno su cui poggerà l’infrastruttura portuale.

L’intervento rappresenta una componente strutturale fondamentale, non visibile ma essenziale, per garantire la stabilità geotecnica della futura Diga foranea. Il completamento di questa fase testimonia la straordinaria complessità ingegneristica del progetto, che ha richiesto soluzioni tecniche avanzate e lavorazioni subacquee altamente specialistiche per realizzare una struttura capace di assicurare al fondale la necessaria capacità portante e sostenere nel tempo l’intera infrastruttura.

Le circa 67.300 colonne di ghiaia realizzate contribuiranno a migliorare le caratteristiche geotecniche dei terreni e a renderli idonei a sostenere la nuova infrastruttura. Nel complesso sono stati realizzati oltre 722 chilometri lineari di colonne, mediante la metodologia “Wet Top Feed”, che prevede l’utilizzo di speciali sonde vibranti (vibroflot) che penetrano nel terreno marino e posizionano e compattano il materiale granulare fino alla profondità prevista, formando vere e proprie colonne sotterranee che danno stabilità al suolo.

L’intervento ha richiesto l’impiego di circa 2,8 milioni di tonnellate di ghiaia, distribuite su una superficie di quasi 300 mila metri quadrati, pari a oltre 40 campi da calcio. Successivamente alla stesa della ghiaia, si procede con l’esecuzione delle colonne tramite il vibroflot. Le colonne, che hanno un diametro minimo di 110 centimetri e una lunghezza variabile tra 6 e 13,5 metri, formano una rete di elementi di consolidamento che prepara il fondale a sostenere in sicurezza la nuova opera marittima.

Le lavorazioni sono state eseguite in mare aperto, con il supporto di tre pontoni specializzati e otto gru che hanno operato contemporaneamente, 24 ore su 24. Il cantiere della Nuova Diga Foranea è anche un motore di lavoro qualificato per il territorio e per il Paese: circa 800 persone impegnate e oltre 400 fornitori diretti coinvolti. Competenze, mezzi e maestranze a disposizione delle grandi infrastrutture del Paese.

Contestualmente, proseguono ininterrottamente le attività di avanzamento della nuova Diga Foranea: con l’ultimo cassone posato, è stata superata la lunghezza complessiva di 1.700 metri di sviluppo, risultato di un’organizzazione articolata e coordinata del progetto, in grado di affrontare le complessità tecniche e ambientali di uno dei più importanti cantieri marittimi oggi attivi in Europa.

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