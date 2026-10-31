Panama, nuove regole per il transito: priorità al net zero

L’Autorità del Canale di Panama ha annunciato modifiche al sistema di prenotazione dei transiti e ai requisiti per il programma ambientale NetZero. I posti disponibili per le chiuse neopanamax saranno assegnati con una competizione speciale, dando priorità alle navi portacontainer e a quelle per il trasporto di gas o veicoli.

L’obiettivo è ottimizzare i flussi commerciali internazionali. L’amministrazione ha avvertito che il deficit idrico causato da El Niño persiste, avendo ridotto le piogge del 30% tra maggio e settembre. La prenotazione anticipata resta dunque l’unico meccanismo per garantirsi il passaggio senza subire pesanti ritardi. Dal primo novembre le navi al loro primo transito potranno richiedere ispezioni preliminari all’estero per competere ai vantaggi del piano NetZero.

Le tariffe spazieranno da 14.000 dollari in America a 28.000 dollari in Asia e Africa. Nel 2026 il Canale ha generato ricavi per 6,6 miliardi di dollari, segnando una crescita del 16,6%.