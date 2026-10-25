Porti, pubblicata la delibera Cipess: 357,6 milioni per 14 opere

La delibera richiama la revoca, avvenuta nel 2025, di circa 300 milioni per il mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori

Edoardo Rixi

Ultimo aggiornamento 25 ottobre 2026 - 10:06

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2026 la delibera Cipess n. 28/2026, con cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile esprime parere favorevole alla programmazione di 357,6 milioni di euro del Fondo per le infrastrutture portuali. Le risorse, distribuite tra il 2025 e il 2035, riguardano 14 interventi in scali di rilevanza nazionale e recuperano in larga parte opere precedentemente definanziate.

Di questi, 309,8 milioni rifinanziano undici interventi già previsti da precedenti decreti interministeriali (275,8 milioni da nove opere del decreto MIT-MEF n. 52 del 2022 e 34 milioni da due del decreto n. 425 del 2022). I restanti 47,8 milioni finanziano tre nuovi progetti. La delibera richiama la revoca, avvenuta nel 2025, di circa 300 milioni per il mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori.

Le opere di maggiore rilievo riguardano accessibilità e capacità operativa. A Venezia vanno 28,5 milioni per due nuovi accosti destinati a navi fino a 340 metri e un terminal passeggeri al Canale Nord, oltre a interventi di miglioramento dell’accessibilità nautica. A Trieste 12,3 milioni completano il terminal Ro-Ro di Noghere. A Messina (Tremestieri) 7 milioni riavviano la piattaforma logistica intermodale.

Tra i rifinanziamenti figurano: il collegamento stradale del porto di Piombino alla SS 398; l’approfondimento e il consolidamento del canale portuale di Gioia Tauro; il riassetto della viabilità e della rete ferroviaria interna del porto di Napoli (collegamento Darsena di Levante-varco Bausan); gli interventi di sviluppo di Ancona (dragaggi) e Ortona (banchine e piazzali); la cassa di colmata e il dragaggio a Pesaro.

All’indomani del via libera del Comitato, lo scorso agosto, il viceministro Edoardo Rixi aveva definito il provvedimento «un altro passo concreto» per rendere i porti «sempre più moderni, efficienti e competitivi», sottolineando la scelta di recuperare opere già mature sul piano progettuale per accelerare l’apertura dei cantieri. Dichiarazioni che restano di riferimento per inquadrare la ratio del provvedimento, orientata a dare continuità agli investimenti e a rafforzare i collegamenti con le reti TEN-T.

Il quadro conferma la priorità strategica della portualità per la competitività logistica nazionale, mentre resta aperto il tema di come un’eventuale istituzione di Porti d’Italia S.p.A. potrebbe incidere sulla gestione dei finanziamenti e sui tempi di realizzazione.

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