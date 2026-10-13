Shetland, approvato il piano trentennale: due tunnel sottomarini per collegare le isole remote

Il Consiglio delle Isole Shetland ha approvato un ambizioso piano trentennale di interventi di ingegneria marina destinato a collegare in modo permanente tre delle isole più remote del Regno Unito. Il programma, definito Implementation Route Map, prevede la costruzione di due tunnel sottomarini e un ampio pacchetto di modernizzazione del sistema di traghetti e terminali portuali.

Le Shetland, situate al largo della costa settentrionale della Scozia, contano circa 22.700 abitanti sparsi su un territorio dominato da brughiere, torbiere e coste esposte, dove gli alberi sono una rarità. Da decenni le comunità dipendono da una flotta di traghetti sempre più vecchia (con un’età media superiore ai 32 anni), costosa da gestire e soggetta a frequenti interruzioni a causa delle avverse condizioni meteo del Nord Atlantico. I costi operativi hanno superato i 25 milioni di sterline annui, mentre problemi di capacità e difficoltà nel reclutare gli equipaggi aggravano la situazione.

Nella riunione di settembre 2026, i consiglieri hanno dato il via libera alla roadmap preparata dalle società di consulenza Stantec, COWI e Mott MacDonald. Il documento traduce in un programma temporale di circa trent’anni le decisioni strategiche adottate a giugno: la priorità va al tunnel sottomarino tra la Mainland e Yell (con una lunghezza stimata tra 6,5 e 6,8 km), seguito da quello tra Yell e Unst (circa 4,35 km). Le stime di costo più recenti oscillano tra 402 e 525 milioni di sterline per il primo e tra 345 e 505 milioni per il secondo. Entrambi dovrebbero essere scavati in roccia dura con tecniche convenzionali di scavo in galleria, e non tramite tubi immersi.

Il governo scozzese ha già stanziato 23 milioni di sterline nei prossimi tre anni per la preparazione del business case e le attività pre-costruzione del tunnel di Yell Sound. Se i finanziamenti completi verranno confermati, il primo collegamento potrebbe entrare in servizio intorno al 2034 e il secondo nel 2036. I lavori potrebbero procedere in parallelo, dando priorità al tratto più lungo e trafficato. Il piano non si limita ai tunnel. Prevede anche otto nuovi traghetti interinsulari, la ristrutturazione e manutenzione di porti e terminali, dragaggi, la sostituzione di pontili e linkspan, indagini geologiche e tutta la logistica necessaria per operare in condizioni climatiche estreme. Il programma per la connettività dei trasporti interinsulari si estende fino al 2057 e punta a rinnovare completamente la rete degli asset marittimi.

L’ispirazione arriva dalle Isole Faroe, dove da oltre vent’anni i tunnel sottomarini hanno invertito lo spopolamento, incrementato gli spostamenti e sostenuto l’economia locale. Alle Shetland, i collegamenti fissi sono considerati essenziali per stabilizzare la demografia, facilitare gli spostamenti quotidiani e sostenere settori in crescita come acquacoltura, energie rinnovabili, turismo e lo spazioporto di SaxaVord a Unst. «Questo è un passo avanti decisivo», ha dichiarato la leader del consiglio Emma Macdonald. «Con i fondi scozzesi già disponibili possiamo iniziare i lavori preliminari. È fondamentale non solo per le Shetland, ma per la Scozia e l’intero Regno Unito».

Il consiglio sottolinea però che l’approvazione della roadmap non equivale ancora a un via libera definitivo ai cantieri: tutto dipenderà dalla capacità di ottenere i finanziamenti esterni necessari, stimati complessivamente in oltre un miliardo di sterline se si includono anche i collegamenti a lungo termine verso Whalsay e Bressay. Nel frattempo proseguiranno gli investimenti urgenti sui traghetti, in particolare sulla tratta di Bluemull Sound. Se realizzato, il programma rappresenterebbe il primo grande sistema di tunnel stradali sottomarini in Scozia e una delle più significative operazioni di rinnovo delle infrastrutture marittime del Nord Europa.