Migliorare i flussi tra La Spezia, Santo Stefano e Parma: l’Authority affida lo studio

Analizzare e migliorare la gestione dei flussi di traffico tra il porto della Spezia, il retroporto di Santo Stefano Magra e la tratta autostradale A15 che collega la Liguria a Parma. L’obiettivo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, che ha affidato alla società Tages S.c. uno studio sui trasporti da 50 mila euro, è netto e rientra nell’alveo del progetto europeo Tisgrade.

L’iniziativa è partita nel novembre 2025. Chiuderà nel 2028 e, a oggi, coinvolge 20 Stati membri dell’Unione Europea e 54 organizzazioni pubbliche e private. Tra queste, anche l’Authority della Spezia e di Marina di Carrara. Il traguardo è migliorare la qualità, la standardizzazione e la disponibilità dei dati relativi alla circolazione stradale nei diversi Paesi, con particolare attenzione alla digitalizzazione dei piani di circolazione, alla gestione delle misure temporanee e alla validazione dei dati sul traffico.

Via del Molo ha affidato l’incarico a Tages, società con sede a San Giuliano Terme. La missione di Tisgrade è stata declinata nella necessità di approfondire le criticità e le potenzialità della rete viaria che collega le infrastrutture portuali con le aree logistiche retroportuali. In particolare, lo studio dovrà sviluppare modelli di traffico e simulare differenti scenari progettuali, prendendo in considerazione sia gli aspetti infrastrutturali sia quelli viabilistici che collegano La Spezia a Parma tramite l’autostrada. Il fine ultimo sarà verificare i livelli dei servizi e individuare le condizioni limite di esercizio delle aree logistiche, fornendo così all’Autorità portuale strumenti conoscitivi utili per orientare le future scelte progettuali e gli interventi sulla mobilità delle merci.

La determina, firmata dal segretario generale Federica Montaresi, si inserisce in un percorso che vede protagoniste altre iniziative europee come Easy2log e Meridian. Individua inoltre l’ingegnere Mirko Leonardi come responsabile unico del progetto, con l’architetta Cinzia Pucciarelli come collaboratrice. Sarà l’ingegnere Lorenzo Montani, infine, a ricoprire il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto, affiancato da Simone Pacciardi.