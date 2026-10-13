Yapi Merkezi vince 307,6 milioni di dollari dall’Etiopia per la ferrovia interrotta dalla guerra

La compagnia di costruzioni turca Yapi Merkezi ha ottenuto un lodo arbitrale di 307,6 milioni di dollari netti contro la Ethiopian Railways Corporation (ERC). La decisione finale della London Court of International Arbitration è datata 23 settembre 2026 e notificata alle parti il 2 ottobre. L’importo è al netto della contro-richiesta etiope e continua a maturare interessi semplici al 9% annuo fino al pagamento completo.

La controversia riguarda il progetto ferroviario Awash-Kombolcha-Hara Gebeya: una linea di 392 chilometri, con 12 tunnel e 52 ponti, assegnata a Yapi Merkezi nel 2015 con un contratto EPC del valore di 1,7 miliardi di dollari. L’opera doveva collegare il centro e il nord dell’Etiopia al corridoio verso il porto di Gibuti. I finanziamenti arrivavano da Credit Suisse e dalla Turkish Exim Bank. I lavori erano stati interrotti dalla guerra civile scoppiata nel Tigray alla fine del 2020. Secondo la compagnia turca, le attrezzature sono state saccheggiate, le infrastrutture danneggiate e il progetto non è mai ripartito dopo l’accordo di Pretoria del 2022. Yapi Merkezi aveva chiesto quasi un miliardo di dollari di risarcimento per danni di guerra, ritardi e perdite. L’ERC aveva risposto con una contro-richiesta da 1,6 miliardi, sostenendo che la sospensione le aveva causato perdite.

Il tribunale ha accolto in parte le ragioni della società turca. Fonti etiopi avevano parlato in precedenza di un rigetto di circa 750 milioni della richiesta originale e dell’obbligo di restituire un anticipo di 29,1 milioni. Il lodo finale, però, assegna a Yapi Merkezi oltre 300 milioni netti. Il CEO Veli Tan Kirtis ha definito la decisione una conferma della disciplina contrattuale e della determinazione a tutelare i diritti della compagnia sui mercati internazionali. Yapi Merkezi non ha ancora incassato la somma e sta procedendo per l’esecuzione del lodo. Intanto il governo etiope ha preso in carico il ripristino della linea con personale e mezzi propri: ha già riparato circa 70 chilometri di binari e punta a completare la prima fase fino a Kombolcha entro due anni.

Fondata nel 1965, Yapi Merkezi ha realizzato oltre 5.200 chilometri di ferrovie in 69 paesi e figura tra i 250 maggiori appaltatori internazionali. In Africa ha lavorato in Tanzania, Marocco, Algeria e Senegal. Nonostante l’esito della vertenza, la società ha ribadito l’impegno a continuare le attività nel paese e sul continente.