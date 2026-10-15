Aeroporto di Genova, per l’Università vale sino a 17 milioni

La società che gestisce l'aerostazione del capoluogo ha ricevuto la seconda valutazione, commissionata dalla Camera di Commercio ed eseguita dall'Università del capoluogo

L'aeroporto di Genova (adspmalo)
L'aeroporto di Genova (adspmalo)

Ultimo aggiornamento 15 ottobre 2026 - 18:08

Quanto vale l’aeroporto di Genova? La seconda valutazione indipendente, commissionata dalla Camera di Commercio all’Università di Genova, indica un valore compreso tra 15,4 e 17 milioni di euro. Una stima leggermente superiore a quella elaborata da PwC per l’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, che aveva individuato una forchetta tra 14,9 e 15,9 milioni. È la novità emersa dal Consiglio di amministrazione di Aeroporto di Genova, che ha esaminato le due relazioni in vista della procedura per individuare un nuovo partner industriale.

Le valutazioni, commissionate separatamente dai soci in attuazione dell’accordo del 20 febbraio 2026, presentano intervalli parzialmente sovrapponibili. Il confronto offre così una base per proseguire il lavoro sulla definizione del bando, che la società punta a pubblicare nel corso dell’autunno.

La scelta del partner dovrà accompagnare una nuova fase di sviluppo dello scalo, con l’obiettivo di attrarre capitali, competenze industriali e relazioni commerciali. Sul tavolo ci sono le prospettive di crescita dell’aeroporto e i progetti infrastrutturali necessari a rafforzarne il ruolo nel sistema dei trasporti ligure.

«Le due valutazioni indipendenti restituiscono un quadro coerente e confermano il valore dell’Aeroporto di Genova. È una base concreta che ci consente di affrontare con fiducia la procedura di evidenza pubblica e il confronto con il mercato», afferma il presidente Matteo Paroli. L’obiettivo, aggiunge, è individuare le proposte migliori e garantire allo scalo una prospettiva di crescita duratura, nell’interesse del territorio e dei lavoratori, con possibili ricadute anche sulla nuova occupazione.

Il consiglio ha inoltre rinnovato all’unanimità per altri due anni l’incarico al direttore generale Francesco D’Amico. Una conferma che, nelle intenzioni della società, assicura continuità gestionale proprio mentre prende forma il percorso per l’ingresso del nuovo socio industriale.

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