Airbus: la flotta cargo mondiale crescerà del 46% entro il 2045, serviranno 2.670 aerei

La flotta mondiale di aerei cargo dedicati crescerà del 46% entro il 2045, passando dai circa 2.360 velivoli attuali a 3.460 unità. È quanto prevede Airbus nel Cargo Global Market Forecast 2026, presentato al Cargo Facts Symposium. Per raggiungere questo obiettivo saranno necessari 2.670 nuovi aerei merci: 1.580 per sostituire i modelli più vecchi e 1.090 per sostenere la crescita del traffico.

Tra questi, 970 saranno di nuova fabbricazione e 1.700 deriveranno dalla conversione di aerei passeggeri. Per quanto riguarda le categorie, la domanda si dividerà in 1.140 aerei a corridoio singolo (single-aisle), 860 widebody di medie dimensioni e 670 widebody di grandi dimensioni. Nord America (925) e Asia-Pacifico (850) assorbiranno due terzi del totale, seguiti da Europa e CSI (515), America Latina (165), Medio Oriente (125) e Africa (90).

Il traffico merci aereo è stimato in crescita del 3,2% all’anno nei prossimi vent’anni, un dato superiore al +2,9% previsto per il commercio globale. Si tratta di un lieve ridimensionamento rispetto al +3,3% ipotizzato l’anno scorso, ma le prospettive rimangono solide e superiori alla media del 2,3% registrata negli ultimi vent’anni, periodo caratterizzato da due grandi crisi economiche. L’impatto dei dazi si è rivelato inferiore al previsto, generando uno spostamento dei flussi commerciali tra le varie regioni piuttosto che una vera e propria contrazione dei volumi.

L’Asia si conferma l’area a più rapida crescita (circa +4%). A trainare il settore sono soprattutto l’e-commerce, i beni ad alta tecnologia e i semiconduttori – il cui valore nel trasporto aereo è raddoppiato in pochi anni, raggiungendo il 15% del totale – oltre all’impiego dell’aereo come alternativa al trasporto marittimo per le merci a spedizione urgente. Nei primi otto mesi del 2026, i volumi cargo sono aumentati del 4,6%, dopo il +3,3% registrato nel 2025.

La flotta attualmente in servizio è più vecchia rispetto a cinque o dieci anni fa, una conseguenza del boom di conversioni avvenuto durante la pandemia e del rallentamento del pensionamento dei vecchi velivoli. Di conseguenza, due terzi degli aerei oggi operativi dovranno essere sostituiti. Airbus, che non prevede programmi di conversione per i jet di grandi dimensioni, punta tutto sull’A350F: il nuovo modello ha completato il primo volo di prova e l’entrata in servizio è prevista nella seconda metà del 2027, con 115 ordini già confermati.

Le previsioni confermano la tenuta del settore nonostante i costi elevati del carburante, le tensioni geopolitiche e le difficoltà lungo la catena di approvvigionamento. Nelle prossime settimane anche Boeing presenterà le proprie stime aggiornate; lo scorso anno il costruttore americano aveva ipotizzato una crescita della flotta del 67% e un aumento del traffico del 3,7%.