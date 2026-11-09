Alstom Vado Ligure, inaugurato il nuovo centro di manutenzione per i treni italiani

Il progetto fa parte del piano di diversificazione e rilancio del sito. Il direttore generale Viale: "Il fabbricato e la Control Room potenziata rappresentano uno dei risultati prodotti da 20 milioni di euro di investimenti"

Ultimo aggiornamento 9 novembre 2026 - 16:21

Vado Ligure – Il gruppo meccanico Alstom ha inaugurato oggi, presso il sito di Vado Ligure, il nuovo fabbricato dedicato alla manutenzione di treni regionali, ad alta velocità e locomotive, realizzato con il sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’ampliamento comprende inoltre la Sala di controllo modernizzata, per supportare al meglio i clienti che operano flotte di locomotive Traxx sulle reti ferroviarie europee, rafforzando il monitoraggio centralizzato delle flotte, la diagnostica e il supporto tecnico.

L’inaugurazione segna un’ulteriore tappa nel percorso di rilancio e diversificazione dello stabilimento, entrato a far parte di Alstom nel 2021, potenziando le competenze nella manutenzione e nei servizi digitali e rafforzando il ruolo di Vado Ligure come polo Alstom di riferimento a livello europeo. “Il nuovo fabbricato e la Control Room potenziata rappresentano due risultati concreti del percorso di rilancio avviato da Alstom a Vado Ligure, sostenuto da oltre 20 milioni di euro di investimenti e reso possibile anche grazie alla collaborazione con le istituzioni, a partire dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy -spiega Michele Viale, direttore generale della Alstom Italia –. Il loro supporto ha contribuito a garantire continuità e a creare opportunità di sviluppo per il sito e per il territorio circostante. Oggi continuiamo a costruire sul patrimonio industriale e sulle competenze sviluppate in 120 anni di storia, diversificando le attività e rafforzando la dimensione internazionale dello stabilimento. Vado Ligure è sempre più un sito integrato, capace di unire produzione, manutenzione e servizi digitali a supporto delle flotte ferroviarie in tutta Europa”.

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