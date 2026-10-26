Asia Centrale, gli Usa sostengono il Corridoio di Mezzo. Ma senza finanziarlo

Genova – Durante una visita in Uzbekistan, il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha annunciato l’intenzione degli Stati Uniti di contribuire allo sviluppo del Corridoio di Mezzo, l’infrastruttura ferroviaria promossa dai Paesi dell’Asia Centrale per bypassare la Russia nei collegamenti terrestri verso India e Cina. Per Washington, la questione è principalmente di natura competitiva: l’obiettivo è salvaguardare catene di approvvigionamento cruciali in un contesto di aspra rivalità internazionale.

Tuttavia, gli Stati Uniti non si spingeranno fino a stanziare finanziamenti significativi per questo Corridoio. Secondo Rubio, la cooperazione sul Corridoio di Mezzo consentirà ai Paesi dell’Asia Centrale e agli Usa di assicurarsi le risorse necessarie, opportunità di investimento e collaborazioni commerciali, preservando al contempo la sovranità e l’indipendenza di ciascuno e promuovendo una prosperità condivisa.

Ma per Washington, lo sviluppo del Corridoio di Mezzo dovrà basarsi sugli investimenti privati. L’unico contributo pubblico stanziato consiste in un investimento, relativamente modesto, di 201 milioni di dollari nel Fondo d’Impresa Transcaspico, che serve appunto ad attirare capitali nell’area, piuttosto che finanziare nuove infrastrutture. Per fare un confronto, la Banca Mondiale ha stimato che lo sviluppo completo del Corridoio di Mezzo richiederà circa 25 miliardi di dollari.

Al momento, il coinvolgimento degli Stati Uniti nel settore infrastrutturale dell’area centro-asiatica si limita al progetto della Trump Route for International Peace and Prosperity (Tripp), che collegherà le due parti dell’Azerbaigian passando attraverso il territorio armeno che le divide. Per questo scopo, l’Armenia e gli Stati Uniti hanno costituito congiuntamente una società dedicata allo sviluppo di una linea ferroviaria ad hoc.