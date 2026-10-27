Traffici Asia-Europa via Canada: il progetto di Dp World

Genova – Il gruppo Arctic Gateway (che controlla il porto di Churchill), la CentrePort Canada (che gestisce il terminal intermodale di Winnipeg) e i gruppo logistico-portuale emiratino Dp World hanno firmato un protocollo d’intesa relativo a un potenziale corridoio commerciale tra lo scalo sulla Baia di Hudson e il capoluogo della Provincia del Manitoba. La Dp World ha sottoscritto l’intesa tramite la sua filiale canadese, Dp World Canada, che gestisce i terminal container di Vancouver, Prince Rupert, Nanaimo, Fraser Surrey e Saint John.

Il protocollo riguarda le operazioni portuali e i servizi logistici, oltre al possibile sviluppo di un percorso di trasporto integrato che, partendo dalle acque artiche, si connetta via ferrovia a Winnipeg e da lì alla rete globale della Dp World. I firmatari dell’accordo sottolineano inoltre la possibilità di movimentare merci in modalità intermodale tra Europa e Asia passando per il Canada.

Non sono stati resi noti importi di investimento, termini contrattuali, strutture specifiche o tempistiche; il corridoio viene descritto come un potenziale progetto di sviluppo. I tre partner coprono segmenti diversi del percorso proposto. Arctic Gateway Group, di proprietà di comunità indigene e settentrionali, possiede e gestisce il porto di Churchill e anche la Ferrovia della Baia di Hudson, che dal mare arriva fino a The Pas, grosso modo a metà strada tra Churchill e il capoluogo.

“Questa intesa – spiega Doug Smith, amministratore delegato della Dp World Canada – rappresenta un’opportunità per esaminare come il porto di Churchill, la ferrovia e il CentrePort Canada possano integrarsi più efficacemente con la rete globale e le capacità logistiche della Dp World”. Dalla CentrePort dichiarano di aver attratto circa 1,5 miliardi di dollari di investimenti privati ​​negli ultimi anni, di ospitare oltre 1.000 aziende e di aver visto la realizzazione o l’avvio della costruzione di circa 325 mila metri quadrati di spazi industriali negli ultimi otto anni.

Secondo i rappresentanti del gruppo Arctic Gateway, il porto di Churchill sta gestendo la più ampia varietà di merci mai registrata in questi ultimi anni, tra cui minerali critici, cereali, potassa e beni destinati al rifornimento del Nunavut, l’area artica del Canada. Sono inoltre in corso discussioni su investimenti privati ​​finalizzati alla modernizzazione del porto e all’espansione delle esportazioni.

“Integrando meglio Churchill con le infrastrutture di trasporto e commerciali interne del Manitoba – dice Chris Avery, presidente e amministratore delegato del gruppo Arctic Gateway – possiamo creare un corridoio commerciale realmente unificato, che colleghi le risorse del Canada Occidentale a nuovi mercati e diversifichi il commercio canadese, in vista di un futuro più solido». Il Memorandum fa seguito ad altri accordi che vedono coinvolto questo gestore portuale.

A gennaio, sempre con CentrePort Canada, il gruppo aveva siglato un patto con l’Autorità aeroportuale di Winnipeg, la Provincia del Manitoba e la PrairiesCan (cioè il dipartimento del governo federale canadese incaricato di promuovere la crescita economica, nelle “Province delle Praterie”, ossia, oltre al Manitoba, anche l’Alberta e il Saskatchewan) per il progetto Ports Manitoba, incentrato su una catena di approvvigionamento integrata. A settembre, sempre l’Arctic Gateway e il porto di Rotterdam avevano siglato un accordo per sviluppare il commercio di minerali critici e prodotti energetici tra il Canada Occidentale e l’Europa.