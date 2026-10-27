Traffici Asia-Europa via Canada: il progetto di Dp World

L'ipotesi è stata formulata nell'ambito del nuovo accordo per aumentare l'accessibilità del porto di Churchill, sulle acque artiche della Baia di Hudson. Nel Paese americano, il gruppo emiratino controlla cinque terminal

Ultimo aggiornamento 27 ottobre 2026 - 16:13

Genova – Il gruppo Arctic Gateway (che controlla il porto di Churchill), la CentrePort Canada (che gestisce il terminal intermodale di Winnipeg) e i gruppo logistico-portuale emiratino Dp World hanno firmato un protocollo d’intesa relativo a un potenziale corridoio commerciale tra lo scalo sulla Baia di Hudson e il capoluogo della Provincia del Manitoba. La Dp World ha sottoscritto l’intesa tramite la sua filiale canadese, Dp World Canada, che gestisce i terminal container  di Vancouver, Prince Rupert, Nanaimo, Fraser Surrey e Saint John.

Il protocollo riguarda le operazioni portuali e i servizi logistici, oltre al possibile sviluppo di un percorso di trasporto integrato che, partendo dalle acque artiche, si connetta via ferrovia a Winnipeg e da lì alla rete globale della Dp World. I firmatari dell’accordo sottolineano inoltre la possibilità di movimentare merci in modalità intermodale tra Europa e Asia passando per il Canada.

Non sono stati resi noti importi di investimento, termini contrattuali, strutture specifiche o tempistiche; il corridoio viene descritto come un potenziale progetto di sviluppo. I tre partner coprono segmenti diversi del percorso proposto. Arctic Gateway Group, di proprietà di comunità indigene e settentrionali, possiede e gestisce il porto di Churchill e anche la Ferrovia della Baia di Hudson, che dal mare arriva fino a The Pas, grosso modo a metà strada tra Churchill e il capoluogo.

“Questa intesa – spiega Doug Smith, amministratore delegato della Dp World Canada – rappresenta un’opportunità per esaminare come il porto di Churchill, la ferrovia e il CentrePort Canada possano integrarsi più efficacemente con la rete globale e le capacità logistiche della Dp World”. Dalla CentrePort dichiarano di aver attratto circa 1,5 miliardi di dollari di investimenti privati ​​negli ultimi anni, di ospitare oltre 1.000 aziende e di aver visto la realizzazione o l’avvio della costruzione di circa 325 mila metri quadrati di spazi industriali negli ultimi otto anni.

Secondo i rappresentanti del gruppo Arctic Gateway, il porto di Churchill sta gestendo la più ampia varietà di merci mai registrata in questi ultimi anni, tra cui minerali critici, cereali, potassa e beni destinati al rifornimento del Nunavut, l’area artica del Canada. Sono inoltre in corso discussioni su investimenti privati ​​finalizzati alla modernizzazione del porto e all’espansione delle esportazioni.

“Integrando meglio Churchill con le infrastrutture di trasporto e commerciali interne del Manitoba – dice Chris Avery, presidente e amministratore delegato del gruppo Arctic Gateway – possiamo creare un corridoio commerciale realmente unificato, che colleghi le risorse del Canada Occidentale a nuovi mercati e diversifichi il commercio canadese, in vista di un futuro più solido». Il Memorandum fa seguito ad altri accordi che vedono coinvolto questo gestore portuale.

A gennaio, sempre con CentrePort Canada, il gruppo aveva siglato un patto con l’Autorità aeroportuale di Winnipeg, la Provincia del Manitoba e la PrairiesCan (cioè il dipartimento del governo federale canadese incaricato di promuovere la crescita economica, nelle “Province delle Praterie”, ossia, oltre al Manitoba, anche l’Alberta e il Saskatchewan) per il progetto Ports Manitoba, incentrato su una catena di approvvigionamento integrata. A settembre, sempre l’Arctic Gateway e il porto di Rotterdam avevano siglato un accordo per sviluppare il commercio di minerali critici e prodotti energetici tra il Canada Occidentale e l’Europa.

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