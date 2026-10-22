Autotrasporto, Salvini: “Stanziati altri 45,2 milioni per il gasolio”

Sul fronte dei carburanti “vengono stanziati ulteriori 45,2 milioni di euro per il credito d’imposta sul gasolio, destinato alle spese sostenute da marzo ad agosto 2026. Le nuove risorse si aggiungono ai 21,2 milioni già previsti dal decreto sul bollo e sono integrate con ulteriori 60 milioni per le spese dal 1 settembre al 5 ottobre”.

Così il Mit in una nota, dopo il Cdm, aggiungendo che “è inoltre prevista la possibilità di sospendere fino al 31 marzo 2027 i canoni di leasing dei veicoli in scadenza tra novembre 2026 e marzo 2027, per alleggerire la pressione finanziaria sulle imprese”.

“Da marzo fino ad agosto abbiamo messo 480 milioni e altri 60 milioni per il mese di settembre fino ai primi di ottobre, consentendo anche l’utilizzo dei crediti d’imposta per i primi mesi del 2027 per evitare che alcune aziende vadano in extra credito e non possano utilizzare i crediti”. Lo ha detto il viceministro al Mit, Edoardo Rixi dopo il Cdm che ha varato un decreto aiuti per l’autotrasporto, spiegando che “i crediti saranno già disponibili alle prime aziende dalla settimana prossima”.

“Accordo con le associazioni dell’autotrasporto, risorse già in pagamento e nuove misure per agricoltori e pescatori approvate oggi in Consiglio dei Ministri. Il Governo ascolta chi manifesta pacificamente e lavora per dare risposte concrete”. Ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, pubblicando un video dopo il Cdm che ha approvato un decreto legge con disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca.