Cargo, la disponibilità di aerei merci spacca il mercato: tariffe in rialzo, ma salta il picco di fine anno

La differenza tra chi possiede una flotta all-cargo e chi dipende dalle stive dei voli passeggeri o da vettori terzi sta segnando le sorti degli operatori. La disponibilità di aerei merci dedicati sta infatti spaccando in due il settore: chi controlla una flotta di freighter cresce, mentre chi si affida a capacità esterne si trova in affanno. I dati di ottobre 2026 pubblicati da Xeneta evidenziano una domanda globale in aumento del 6% su base annua, a fronte di un’offerta sostanzialmente statica. Il fattore di carico dinamico ha guadagnato due punti percentuali raggiungendo il 63%, mentre le tariffe spot medie si sono attestate a 3,11 dollari al chilo, con un rialzo del 4% su settembre e del 29% su base annua. Non si tratta, tuttavia, dell’impennata tipica dell’alta stagione di fine anno. Come osserva Niall van de Wouw, chief airfreight officer di Xeneta, il mercato prosegue con una crescita solida ma costante, ben lontana dai ritmi della classica peak season, e il margine di tempo per un’accelerazione dei volumi si sta ormai esaurendo.

La pressione al rialzo sui noli deriva da molteplici fronti. La forte richiesta di infrastrutture per l’intelligenza artificiale prosciuga lo spazio disponibile su direttrici chiave, mentre i prezzi del carburante per aviazione, raddoppiati su base annua in alcune rilevazioni, spingono in alto i listini anche dove i volumi restano fermi. Sul fronte transpacifico, il peso fatturabile dalla regione Asia-Pacifico verso il Nord America è salito di circa il 15% rispetto a ottobre 2025, accompagnato da un incremento analogo della capacità cargo. Al contrario, sulle rotte tra Asia ed Europa la disponibilità diretta di aerei merci è tornata a contrarsi a ottobre, scontando l’impatto delle deviazioni che evitano il Medio Oriente. Le quotazioni spot da Hong Kong all’Europa e da Shanghai al Nord America hanno registrato rialzi mensili consistenti, portando l’indice Baltic Air Freight a un +8,2% su settembre e a un +25,9% su base annua.

I conti trimestrali dei grandi gruppi rispecchiano chiaramente queste dinamiche. IAG Cargo, avendo rinunciato alle operazioni all-cargo oltre dieci anni fa, ha registrato nel terzo trimestre un calo del 13,9% del traffico merci espresso in tonnellate-chilometro, pur incrementando i ricavi del 3,9% grazie a un balzo del 20,7% delle rese per unità; il gruppo ha motivato la flessione con le interruzioni operative in Medio Oriente e il taglio di capacità da parte dei fornitori terzi nell’Asia-Pacifico. Al contrario, DHL Global Forwarding ha movimentato 497.000 tonnellate nel trimestre (+12% su base annua), con picchi rilevanti sulle rotte in partenza dall’Asia, mentre la divisione Express ha sfruttato le proprie reti dedicate per arginare le strettoie del mercato internazionale, generando circa 100 milioni di euro di utili trimestrali e un incremento del profitto operativo del 50%. Da parte sua, Emirates SkyCargo, pur registrando un lieve calo nei volumi trasportati nei sei mesi chiusi a settembre (1,2 milioni di tonnellate, −1%), ha visto i ricavi impennarsi del 52%, un risultato favorito dalle tensioni geopolitiche regionali e dalle crisi del trasporto marittimo che hanno dirottato merci sul mezzo aereo. Per sostenere la domanda, la compagnia ha già inserito in flotta cinque nuovi Boeing 777F e il suo primo aereo passeggeri convertito in cargo.

Le valutazioni sull’andamento della capacità restano tuttavia non del tutto uniformi: se Cargo Facts Consulting ha evidenziato un primo recupero degli spazi tra Asia ed Europa a settembre, Xeneta ha rilevato una nuova contrazione a ottobre. Sulla rotta transpacifica l’offerta si adegua con maggiore elasticità alla domanda, ma il colosso logistico C.H. Robinson segnala che la richiesta del comparto tech sta saturando diversi servizi in partenza dall’Asia, spingendo le compagnie a dirottare gli aerei cargo sulle tratte americane più redditizie a scapito di altre direttrici. Nel frattempo, Lufthansa Cargo e ANA valutano il rilancio della propria joint venture tra Giappone ed Europa, aprendo l’alleanza a Swiss WorldCargo e Nippon Cargo Airlines.

In prospettiva 2027, Xeneta stima una flessione generale delle tariffe e un graduale rientro delle merci Asia-Europa verso la modalità marittima, man mano che si stabilizzerà il transito attraverso il Canale di Suez, scenario ipotizzato a partire dal secondo trimestre. Negli ultimi anni a spingere in alto i prezzi non è stato il volume della domanda, ma la scarsità di aerei disponibili; se il quadro mediorientale si normalizzerà, il mercato si riequilibrerà e le tariffe scenderanno, evidenzia van de Wouw. In questo contesto di elevata incertezza, per i formatori di carico risulta complesso stipulare contratti a lungo termine, poiché l’esigenza di coprirsi dai rischi finisce per rendere le offerte poco competitive. Per il momento, la proprietà o il controllo diretto degli aerei cargo rimane lo spartiacque fondamentale tra chi cresce e chi perde quote.