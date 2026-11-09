Container, non solo shipping. Il trader: “Dall’offshore ai medicinali, la frontiera è lo stoccaggio”

Il container intermodale continua a mostrare nuove potenzialità e a rivelarsi flessibile e funzionale al sistema economico in un mondo che sta ridisegnando i propri rapporti internazionali e che appare segnato dall’incertezza e dalla precarietà.

Dall’approvvigionamento delle piattaforme offshore alle situazioni di emergenza determinate dal cambiamento climatico o dalla guerra ibrida condotta da pirati informatici, ci sono situazioni in cui la versatilità del container intermodale, nato negli anni trenta in Europa e perfezionato per il trasporto marittimo esattamente 70 anni fa da Malcolm McLean negli Stati Uniti, si dimostra efficace. Naturalmente, si tratta di adattare tecnicamente il container originale alle nuove esigenze, ma quella che conta è soprattutto la possibilità di certificare attraverso le società di classifica il contenitore anche nella sua nuova conformazione, che mantiene comunque dimensioni e caratteristiche adeguate, come vettore intermodale e non come prodotto da sdoganare.

“Non soltanto packaging”

Spiega Andrea Monti, Ceo della società di vendita e noleggio contenitori Sogese: «Siamo abituati a considerare il container come un packaging per trasportare merce da un punto A a un punto B, ma può diventare uno spazio di stoccaggio immediatamente disponibile. Pensiamo a un’azienda farmaceutica con un picco stagionale di produzione: costruire un magazzino permanente significa sostenere costi fissi anche quando la capacità non serve. Noi possiamo installare celle frigo modulari, fornire assistenza tecnica e monitoraggio remoto, permettendo di utilizzare capacità aggiuntiva solo per il periodo necessario. Lo stesso principio vale per carichi secchi, cantieri, manutenzioni di grandi impianti o raffinerie: i container ospitano materiali e attrezzature e, finito il lavoro, vengono restituiti».

In termini numerici, rispetto all’utilizzo per il trasporto, si tratta di poche migliaia di unità, ma con un valore aggiunto notevole, tanto che oggi rappresenta la maggior parte del fatturato di Sogese. In termini di attività della società, indicativamente il 45 per cento è legata al settore dei trasporti e agli operatori intermodali, mentre circa il 55-60 per cento riguarda il settore domestico e i container destinati allo stoccaggio.

Un caso significativo di utilizzo è stato quest’estate quello legato alle anomale ondate di calore che ad esempio hanno provocato una maturazione anticipata dell’uva per la vendemmia. L’azienda di Monti ha registrato un aumento del 10-15 per cento della domanda di container refrigerati per lo stoccaggio a terra. Altri picchi di domanda sono più prevedibili, come quelli legati alla conservazione dei vaccini durante la stagione delle campagne vaccinali: grandi quantità di medicinali da conservare per brevi periodi di tempo, per cui sarebbe poco funzionale avere magazzini appositi che rimangano vuoti la maggior parte dell’anno. Ma c’è anche un altro aspetto che è di strettissima attualità. Nelle scorse settimane si sono registrati in tutta Europa malfunzionamenti di celle frigo nei negozi, attribuiti a attacchi informatici. Rotta la catena del freddo, molta merce ha dovuto essere gettata.

Le contraddizioni di Industria 4.0

Liphe, associazione delle aziende che si occupano della conservazione, distribuzione e trasporto dei medicinali, ha lanciato l’allarme. «Il rischio è alto. Questo è un nuovo tipo di guerra e dobbiamo prepararci», ha detto all’Ansa il vicepresidente Alfredo Sassi. Le aziende sono attrezzate con protezioni cyber aggiornate, ma il problema è che «più noi ci attrezziamo – ha aggiunto Sassi – per proteggerci, più gli attacchi hacker stanno diventando sofisticati utilizzando sistemi nuovi ed imprevedibili. È una sorta di guerra continua tra chi mette a punto nuovi metodi di attacco informatico e chi, come le nostre aziende, deve difendersi».

In casi di particolare gravità, l’idea alternativa di Monti di stoccare in celle non connesse alla rete è una soluzione. «Nei nostri sistemi – spiega il Ceo di Sogese – la connessione remota è opzionale e non rappresenta necessariamente un elemento strutturale. Se un impianto non è collegato a server centralizzati, è meno esposto a determinate vulnerabilità. Naturalmente la digitalizzazione porta grandi vantaggi, ma introduce anche nuovi rischi che devono essere gestiti». E sottolinea un paradosso: «Se lei oggi guarda agli incentivi di Industria 4.0, uno dei requisiti fondamentali per poter beneficiare della parte a fondo perduto è rappresentata dal collegamento tra l’asset e il gestionale. Per poter sbloccare la parte a fondo perduto dell’incentivo Industria 4.0 devi dimostrare che l’asset è connesso e può essere controllato in maniera diretta col tuo gestionale. Purtroppo questo richiede una connessione wireless esterna tramite internet».

Opportunità offshore

Monti è appena tornato dalla Moc 2026 a Alessandria d’Egitto, la Mediterranean offshore conference promossa dal ministero egiziano per il Petrolio e le Risorse minerarie che riunisce le aziende internazionali dell’oil and gas. Anche in questo caso le opportunità sono offerte da un conflitto, quello che blocca i chokepoint del Medio Oriente: «Siamo andati per valutare la domanda di container generata dal settore oil and gas e capire come gli operatori stiano reagendo alle tensioni nell’area dello Stretto di Hormuz. L’ipotesi è che possano crescere esplorazioni e sviluppi in siti alternativi, generando domanda di container speciali certificati per attività offshore, con caratteristiche diverse dai normali Iso marittimi. Lo stesso tipo di container può essere utilizzato anche nello sviluppo di piattaforme per l’energia eolica offshore. Per ora è un’attività esplorativa: vogliamo capire direttamente dagli operatori se i progetti esistono davvero e quale domanda potrebbero generare».