Merci su ferro, i traffici calano ancora: “Ora servono misure di sostegno”

Trecentoventinovemila treni. Nel 2025 gli oltre 200 impianti ferroviari di ultimo miglio analizzati nella Carta dell’Ultimo Miglio Ferroviario 2026 hanno movimentato il 4,5% di convogli in meno rispetto ai 345 mila del 2024. Rispetto al 2021, anno del massimo picco, sono oltre 55 mila in meno (-14,4%). “La situazione desta forte preoccupazione – commenta Giuseppe Rizzi, Direttore Generale di Fermerci -. A fronte degli importanti investimenti infrastrutturali in corso, è necessario creare le condizioni affinché la maggiore capacità della rete si traduca in un effettivo incremento dei traffici”. Da qui la ricetta: “Servono misure strutturali di sostegno ai servizi, a partire dalla piena attuazione degli incentivi alla manovra ferroviaria portuale perché il rilancio del trasporto ferroviario merci è una priorità industriale”.

Il rapporto è stato realizzato da Fermarci. Presentato alla “Green Logistics Expo” di Padova, ha fotografato il settore del trasporto merci via ferro. La contrazione dei traffici registrata interessa tutte le tipologie di impianto: i terminal merci passano da 117.900 a 110.478 treni (−6,3%), i fasci di binari privati da 59.836 a 55.808 (−6,7%) e gli interporti da 77.840 a 76.429 (−1,8%). Anche i porti raccordati registrano una flessione, passando da 46.233 a 44.944 treni (−2,8%).

E ancora: circa il 70% dei treni si concentra nel 38% degli impianti ferroviari di ultimo miglio. In particolare, terminal e interporti, movimentano circa il 57% dei traffici. I primi gestiscono da soli 110.478 treni, circa un terzo del totale. I fasci di binari privati, che rappresentano circa la metà delle infrastrutture, assicurano invece una presenza capillare al servizio degli stabilimenti produttivi e movimentano il 17% dei convogli. Secondo la Carta, il divario territoriale resta marcato: il Nord concentra circa l’85% dei treni e circa il 72% degli impianti, mentre Mezzogiorno e Isole rappresentano una quota minoritaria dei traffici e delle infrastrutture. La Lombardia guida la graduatoria con 65.153 treni, seguita dal Friuli-Venezia Giulia (50.432) e dal Veneto (40.441). Nel Mezzogiorno spicca la Calabria (6.734 treni), dove la media supera i 2.200 convogli per impianto: un valore superiore a quello di Lombardia e Veneto. Mentre in Sicilia (3.114 treni) la media si attesta a 1.038 convogli per impianto. Un dato che indica, anche nei territori con minore dotazione infrastrutturale, la presenza di nodi con volumi significativi. Il trasporto ferroviario di merci, continua il report di Fermerci, genera anche “benefici energetici e ambientali rilevanti“. Secondo le elaborazioni RSE, ogni anno consente di risparmiare circa 670 milioni di litri di carburante fossile rispetto alla strada, equivalenti a circa 7,3 milioni di viaggi di mezzi pesanti. Le emissioni evitate sono stimate in 1,6 milioni di tonnellate di CO₂, pari a circa il 4% dell’obiettivo nazionale di riduzione al 2030 per il settore dei trasporti. In media, ogni treno permette di risparmiare circa 3.800 litri di gasolio ed evitare l’emissione di circa 10 tonnellate di CO₂.

Detto dei numeri, l’associazione ha posto l’accento sulla manovra ferroviaria: “Rappresenta un significativo ostacolo alla competitività del settore – si legge -, con extra-costi di accesso alla rete stimati tra 100 e 110 milioni di euro l’anno. In media, l’onere è di 518 euro per treno, con punte di circa 700 euro nei porti”. Per contenerlo, “la legge di Bilancio 2025 ha previsto un contributo alla manovra ferroviaria portuale, prorogato fino al 2030 ma ancora in attesa del decreto attuativo. La dotazione massima di 6 milioni di euro annui consentirebbe tuttavia di coprire soltanto il 25% degli extra-costi portuali.