Dp World, esordio nella Contract Logistics in Italia: nuovo magazzino a Bologna

Bologna – Il gruppo logistico-portuale emiratino Dp World ha avviato la sua prima attività di logistica conto terzi dedicata ai beni di largo consumo in Italia, inaugurando vicino a Bologna un magazzino a temperatura controllata di 22 mila metri quadrati, pensata per servire aziende del settore alimentare, delle bevande e del commercio digitale. Questa iniziativa si inserisce nella presenza logistica già consolidata della Dp World nel Paese, che rimane uno dei più grandi mercati europei per consumi e produzione.

Da Castel San Pietro Terme, nei pressi di Bologna, la Dp World integrerà servizi di stoccaggio, trasporto, gestione degli ordini e-commerce e logistica a valore aggiunto, offrendo soluzioni complete per l’intera catena di fornitura ai clienti in Italia e in tutta Europa. L’operazione è nata per effetto di una collaborazione strategica con la Alce Nero, azienda italiana di riferimento nel settore dell’alimentazione biologica, che rappresenta il cliente principale del nuovo polo.

Nell’ambito di questo accordo, la Dp World gestisce aspetti chiave della logistica della Alce Nero – tra cui stoccaggio, evasione degli ordini e-commerce e trasporti – consentendo all’azienda di concentrare le proprie risorse sullo sviluppo della propria attività di riferimento e sulla crescita futura. “L’avvio della nostra prima attività di logistica conto terzi in Italia costituisce un traguardo importante per Dp World – spiega Rainer Schmid, direttore commerciale per l’Europa della Dp World -. L’Italia rappresenta un mercato europeo strategico; espandere qui le nostre capacità non solo rafforza la nostra rete, ma apre anche nuove opportunità nel comparto alimentare e delle bevande”.

“La nostra collaborazione con la Alce Nero – aggiunge Schmid – è un esempio concreto del nostro modello di crescita: partire dalle esigenze del cliente, sviluppare la soluzione più adatta e creare competenze in grado di supportare anche altre realtà presenti sul mercato”. La struttura dispone di magazzini a temperatura controllata (tra 18 e 20 gradi Celsius), capacità di gestione di prodotti biologici e tecnologie logistiche integrate.

Queste caratteristiche consentono di servire diverse tipologie di aziende nel settore dei beni di consumo – inclusi marchi premium e biologici – oltre a clienti attivi nell’e-commerce, nei beni di largo consumo e nella tecnologia. Il polo logistico, che conta circa 30 mila posti pallet, offre ulteriore spazio per accogliere nuovi clienti. “La sua ubicazione, nei pressi di Bologna – spiegano dal gruppo emiratino – garantisce un accesso privilegiato sia al mercato italiano che ai principali corridoi di trasporto europei, costituendo una piattaforma ideale per espandere la propria offerta di logistica conto terzi in risposta alla crescente domanda dei clienti”.

“Siamo molto soddisfatti dell’avvio della nostra partnership con Dp World – dice Renzo Patelli, direttore generale della Alce Nero -. L’individuazione del partner logistico ideale ha rappresentato un passaggio cruciale per Alce Nero, data la complessità del nostro modello di business, che integra diverse filiere, soci, partner e clienti attraverso molteplici canali, ognuno con esigenze e flussi logistici specifici”.

“Questa collaborazione – conclude Patelli – ci offre un approccio più integrato alla gestione di questa complessità, rendendo le nostre operazioni logistiche più efficienti, flessibili e reattive, in linea con i nostri obiettivi di crescita in Italia e all’estero. Ci permetterà inoltre di concentrarci ancora meglio sul nostro core business: produrre e immettere sul mercato alimenti biologici di alta qualità, che rispecchiano i valori da sempre alla base di Alce Nero”. L’espansione consolida la presenza logistica di Dp World in Italia e rafforza la sua rete europea, a sostegno di una strategia mirata a fornire ai clienti soluzioni integrate per la supply chain.