Francia, il maxi canale da 7,3 miliardi rischia di fermarsi: mancano 2,2 miliardi

Mancano 2,2 miliardi di euro per completare una delle più importanti infrastrutture fluviali europee. E il conto finale potrebbe superare i 10 miliardi. In Francia torna a far discutere il Canal Seine-Nord Europe, il collegamento artificiale di 107 chilometri destinato a integrare la rete navigabile della Senna con quella del Nord Europa. Un’opera strategica per il trasporto delle merci, già slittata dal 2028 al 2032, sulla quale pesano l’aumento dei costi di costruzione e soprattutto l’incertezza sulle risorse necessarie per arrivare alla conclusione dei lavori.

A sollevare il problema è stato il deputato del Rassemblement National Matthieu Marchio, che ha presentato un’interrogazione al ministro dei Trasporti chiedendo come il governo intenda coprire il fabbisogno finanziario e se le difficoltà possano provocare ulteriori ritardi.

Secondo la Cour des comptes, la Corte dei conti francese, il costo dell’infrastruttura ha raggiunto 7,347 miliardi di euro, al netto dell’Iva. Si tratta di un incremento del 63% rispetto ai 4,5 miliardi preventivati nel 2017, quando venne costituita la società incaricata di realizzare il progetto. Ancora nel 2019, l’accordo di finanziamento prevedeva una spesa complessiva di 5,1 miliardi.

Il problema riguarda ora la copertura finanziaria. Restano da reperire 2,23 miliardi di euro e, considerando gli interessi sui prestiti necessari per sostenere l’investimento, il costo complessivo potrebbe oltrepassare la soglia dei 10 miliardi.

La Société du Canal Seine-Nord Europe, responsabile della costruzione, aveva aggiornato il preventivo a 7,3 miliardi già a gennaio, attribuendo i rincari all’inflazione, all’allungamento dei tempi e all’adeguamento delle caratteristiche tecniche e ambientali dell’opera.

Il piano finanziario del 2019 prevedeva contributi per circa 1,1 miliardi ciascuno da parte dello Stato francese e delle amministrazioni territoriali coinvolte. A questi si aggiungono 868 milioni di fondi europei del programma Connecting Europe Facility, già assicurati fino al 2027.

Il canale rappresenta uno dei tasselli fondamentali della rete navigabile Senna-Schelda, progettata per sviluppare il trasporto fluviale delle merci tra Francia, Belgio e Paesi Bassi. Collegherà Compiègne, nel dipartimento dell’Oise, ad Aubencheul-au-Bac, nel Nord, consentendo il passaggio di imbarcazioni e convogli fluviali lunghi fino a 185 metri, larghi 11,4 metri e capaci di trasportare 4.400 tonnellate di merci.

Le previsioni della società di progetto indicano un traffico annuo di circa 17 milioni di tonnellate entro cinque-dieci anni dall’apertura, di cui 12-13 milioni lungo l’intero tracciato. Per avere un termine di confronto, oggi il Canal du Nord movimenta tra 2 e 3 milioni di tonnellate all’anno.

I cantieri, intanto, procedono. Il 26 ottobre sono iniziati i lavori per la piattaforma multimodale di Ribécourt-Dreslincourt, affidati a Eiffage Route, mentre la gestione dell’impianto sarà assegnata alla Camera di commercio dell’Alta Francia.

Nel corso del 2026 sono stati inoltre aggiudicati due importanti appalti: 662 milioni di euro al consorzio guidato da Spie Batignolles Valérian, con NGE e Besix, per la tratta di 18 chilometri tra Compiègne e Passel, e 440 milioni al raggruppamento Canalieau, guidato da Bouygues Travaux Publics, per il ponte-canale sulla Somme.

Una volta completata, l’infrastruttura passerà sotto la gestione di Voies navigables de France, l’ente pubblico che amministra la rete fluviale nazionale. Prima, però, il governo francese dovrà trovare le risorse mancanti e impedire che il nuovo collegamento, pensato per trasferire milioni di tonnellate di merci dalla strada all’acqua, accumuli altri ritardi.