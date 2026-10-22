Genova, a fine marzo torna il volo per Monaco

A partire da domenica 28 marzo saranno due i voli operati da Air Dolomiti (Gruppo Lufthansa) che, giornalmente, uniranno lo scalo genovese con quello tedesco, uno dei principali hub aeroportuali europei. Uno dei due voli sarà operato in modalità night stop: l’aeromobile impiegato nella tratta, infatti, sosterà nello scalo genovese durante la notte e ripartirà la mattina successiva, garantendo ai viaggiatori in partenza dall’aeroporto Cristoforo Colombo la possibilità di un ampio numero di collegamenti attraverso l’hub di Monaco.

«La ripresa da marzo del collegamento Lufthansa con Monaco, con due voli giornalieri per l’estate 2027, è un risultato importante per Genova e la Liguria. Il contesto europeo del trasporto aereo è in grande evoluzione, con una marcata contrazione dell’offerta, riduzione dei voli e cancellazione di aeroporti dalle reti dei vettori. In questo scenario, il ritorno del collegamento con Monaco, insieme all’attivazione di quello con Francoforte per il 2027, assume un rilievo ancora maggiore: per Genova significa rafforzare l’accesso ai grandi hub europei proprio mentre le compagnie ridimensionano le proprie reti. La sospensione aveva suscitato comprensibili preoccupazioni nel territorio e nelle sedi istituzionali. Il confronto costante mantenuto con Lufthansa e il lavoro svolto per rappresentare le esigenze del nostro scalo hanno dato frutti concreti. Il consolidamento di queste connessioni è un risultato di rilievo per l’aeroporto e, per il ruolo che lo scalo svolge al servizio della Liguria, per l’intero sistema economico e turistico del territorio» ha dichiarato Matteo Paroli, Presidente Aeroporto di Genova.

«La conferma del volo bigiornaliero estivo per Monaco, avvenuta nonostante un contesto geopolitico complesso che genera da tempo incertezza, in primo luogo per i vettori aerei, è una notizia molto positiva per i viaggiatori e per le imprese del nostro territorio e conferma l’attenzione del Gruppo Lufthansa e la sua volontà di continuare a investire sul nostro scalo dopo l’annuncio del nuovo volo diretto con Francoforte avvenuto lo scorso agosto» ha affermato Francesco D’Amico – Direttore Generale Aeroporto di Genova. «Monaco è una porta d’accesso verso centinaia di destinazioni in Europa e nel mondo e siamo felici di poter continuare a offrire un collegamento diretto in uno dei periodi dell’anno più importanti per l’industria dei viaggi. Un risultato, in questo momento storico, non scontato e possibile grazie alla positiva e solida collaborazione pluriennale con la compagnia aerea» ha concluso D’Amico.

«La conferma del doppio collegamento giornaliero tra Genova e Monaco per l’estate 2027 rappresenta un passo importante nella nostra strategia di connettività sul mercato italiano. Insieme al collegamento con Francoforte, rafforziamo ulteriormente la presenza di Genova nel network globale di Lufthansa Group, offrendo ai nostri clienti maggiori opportunità di viaggio attraverso i nostri hub. Continuiamo così a costruire un’offerta sempre più capillare, capace di rispondere alle esigenze di mobilità internazionale del territorio e di avvicinare Genova al mondo», ha dichiarato Gabriella Galantis, Senior Director Sales Lufthansa Group per l’Italia.