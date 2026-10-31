Genova, a Spinelli le aree ex Ilva

Circa 32 mila metri quadrati di spazi messi a gara dalla Società per Cornigliano. Il gruppo dell'imprenditore genovese ha battuto Derrick e Logtainer.

Ultimo aggiornamento 31 ottobre 2026 - 10:24

Saranno i container del gruppo Spinelli ad occupare gli oltre 32 mila metri quadrati di aree ex Ilva di proprietà della Società per Cornigliano, vicino alla foce del Polcevera.
La Spinelli srl ha vinto, con un super-rilancio dell’offerta economica, la gara bandita dalla società per assegnare in locazione, per quattro anni, una superficie di 32.285 metri quadrati, le cosiddette aree Sot che una volta erano parte dell’insediamento siderurgico e che adesso saranno utilizzate per attività a servizio del porto. L’aggiudicazione è avvenuta ieri, dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte, ed è provvisoria in attesa che (come accade sempre) siano completate tutte le verifiche di legge.

Il bando prevedeva che l’aggiudicazione avvenisse sulla base del maggior canone offerto e il gruppo Spinelli, dopo l’ultimo rilancio, ha proposto 34 euro a metro quadrato all’anno, più del doppio rispetto ai 16 euro a base di gara. Ed ha avuto la meglio sugli altri due concorrenti: Medrepair Italia srl e il raggruppamento temporaneo formato da Logtainer e Derrick .
Circa metà dell’area è ancora occupata da Autostrade per l’Italia, che dovrebbe liberarla nelle prossime settimane (nel bando si prevedeva che questo avvenisse entro il 23 ottobre). Una volta ricevuta in consegna l’area e firmato il contratto il gruppo Spinelli trasferirà qui i container che adesso si trovano in un’area poco dista

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