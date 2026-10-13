In Francia il trasporto combinato cresce solo a livello nazionale: in crisi i flussi internazionali

Il trasporto combinato ferro-gomma in Francia registra un nuovo incremento, ma con un netto divario tra mercato interno ed estero. Nei primi nove mesi del 2026 il segmento nazionale è cresciuto del 9,6% (in tonnellate-chilometro), mentre i flussi internazionali hanno subito una contrazione di quasi l’11%. L’effetto complessivo si traduce in un più contenuto +2,4%.

I dati sono stati diffusi dal Groupement National des Transports Combinés (GNTC). Dopo il +3,2% del 2025, il trend si conferma positivo pur restando lontano dai picchi del 2022: da allora, infatti, mentre il traffico interno è salito di oltre il 19%, quello transfrontaliero ha ceduto il 32%. Nel frattempo, il settore ha attivato sette nuovi collegamenti ferro-gomma e sei di trasporto convenzionale. Nel 2025 erano stati avviati dieci nuovi servizi (gestiti da otto operatori), portando le rotte totali a circa 70 e consentendo di risparmiare 60.000 viaggi su gomma e quasi 40.000 tonnellate di CO₂.

Mathieu Chabanel, presidente di SNCF Réseau, ha evidenziato come il settore stia crescendo a ritmi da due a quattro volte superiori a quelli del PIL. Chabanel ha richiamato la propensione al rischio degli operatori nell’aprire nuove tratte, favorita da un contesto più stabile: minori conflitti sindacali, interventi di ammodernamento della rete e una sempre maggiore propensione al ferro da parte dei grandi committenti.

Il quadro contrasta con il contesto europeo: se Francia e Polonia reggono, Germania e Italia rimangono frenate dalle criticità delle rispettive reti. Sebbene il mercato europeo abbia dato segnali di stabilizzazione nel secondo trimestre del 2026, i problemi infrastrutturali oltreconfine, cantieri, cancellazioni e deviazioni lunghe e onerose, continuano a penalizzare i flussi transfrontalieri. Non mancano tuttavia criticità strutturali. Diversi terminal — a partire da quello di Tolosa — risultano datati e saturi. Entro la fine dell’anno gli operatori attendono una riforma del sistema di concessioni delle piattaforme per garantire maggiore tutela agli investimenti. Inoltre, i tempi di percorrenza su alcune tracce orarie storiche sono aumentati anche di due ore e mezza rispetto a otto anni fa, traducendosi in un maggior impiego di risorse per le imprese ferroviarie e in costi superiori per le aziende di autotrasporto impegnate nel pre e post-instradamento. Il rischio concreto è che, perdendo competitività, parte della merce torni su strada.

Sul fronte investimenti, SNCF Réseau prevede di portare le risorse annue a 4,5 miliardi di euro a partire dal 2028 (contro i circa 3,4 attuali). Il piano Ulysse Fret stanzia 4 miliardi entro il 2032, per oltre la metà destinati ad ampliare la capacità della rete e dei terminal. Da parte sua, il GNTC chiede di confermare i sussidi del settore e di intervenire con urgenza sui nodi terminali più critici. In una fase complessa per l’autotrasporto, il combinato francese dimostra dunque una buona tenuta. Tuttavia, senza un rilancio dei flussi internazionali, il suo potenziale in termini di decarbonizzazione ed efficienza rimarrà espresso soltanto a metà.