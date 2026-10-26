Maderna (Anama): “Cargo aereo, IA in crescita. Dobbiamo favorire i carburanti green senza penalizzare le imprese”

In un periodo decisivo per il cargo aereo, l’Associazione nazionale agenti merci aeree (Anama) ha rinnovato il consiglio direttivo, negli ultimi due mandati guidato da Alessandro Albertini. Abbiamo chiesto quali sono le prospettive del settore e gli impegni del suo mandato al nuovo presidente, Paolo Maderna.

«Le priorità di Anama per questo nuovo mandato si svilupperanno lungo tre direttrici in continuità con il lavoro del mandato precedente: rappresentanza istituzionale, operatività e formazione. Intendiamo rafforzare il dialogo con tutti gli stakeholder del cargo aereo, da Enac all’autorità doganale, dagli aeroporti agli handler e alle compagnie aeree, favorendo una visione condivisa dello sviluppo del settore. Lavoreremo per consolidare il ruolo del cluster cargo aereo come osservatorio economico e luogo di confronto tra operatori, ampliando le collaborazioni associative. Sul piano operativo proseguiremo l’impegno sulla Carta dei servizi cargo aeroportuale, sulla digitalizzazione dei processi e sul pieno sviluppo di strumenti come il Cargo community system. Dedicheremo inoltre particolare attenzione a sostenibilità, innovazione tecnologica, sicurezza e formazione professionale, per rendere le nostre imprese sempre più competitive».

Come sta andando il traffico aereo nel 2026 dopo la crescita del 2025?

«A livello globale il cargo aereo continua a mostrare segnali di crescita, con un incremento del 3,9 per cento a luglio 2026 rispetto all’anno precedente. In Italia, invece, i primi sette mesi dell’anno evidenziano una lieve contrazione dell’1 per cento, dovuta soprattutto alla flessione registrata su alcuni importanti scali. Il dato va però letto in un contesto di forte evoluzione dei flussi logistici e delle catene di approvvigionamento internazionali. Restano positivi gli indicatori di connettività del nostro Paese, che si conferma tra i principali hub europei. La sfida è accompagnare questi cambiamenti con investimenti in infrastrutture, digitalizzazione e qualità dei servizi, così da intercettare nuove opportunità di traffico e consolidare il ruolo dell’Italia nei collegamenti internazionali».

Come sta venendo gestito l’effetto della tassa sui pacchi extra-Ue?

«L’introduzione di nuovi oneri sulle spedizioni e-commerce ha avuto effetti significativi sui flussi logistici. Già la prospettiva della tassa nazionale sui pacchi extra-Ue aveva spinto alcuni operatori a privilegiare altri aeroporti europei, mentre la misura europea entrata in vigore nel 2026 sta influenzando ulteriormente le scelte delle grandi piattaforme. I dati mostrano una forte riduzione dei volumi e-commerce sia in Italia sia a livello europeo. A nostro avviso è fondamentale valutare attentamente l’impatto competitivo di questi provvedimenti: il rischio è quello di favorire la delocalizzazione dei traffici verso mercati extraeuropei, con conseguenze per aeroporti, operatori logistici e filiera doganale. Anche la nuova Handling fee prevista dall’Unione europea richiede un’attenta riflessione sugli effetti complessivi sul sistema».

Le normative sulla transizione energetica, come l’Ets, stanno influendo sulla competitività del cargo aereo?

«La sostenibilità è una sfida imprescindibile e il settore cargo aereo è pienamente impegnato nel percorso di decarbonizzazione. Tuttavia, è importante che le misure ambientali siano accompagnate da strumenti che preservino la competitività delle imprese europee rispetto ai concorrenti extra-Ue. Gli operatori stanno affrontando costi crescenti legati agli obblighi ambientali e osservano con attenzione le evoluzioni normative, anche attraverso il lavoro svolto in sede europea dalla nostra federazione europea Clecat. In questo contesto assumono rilevanza iniziative come il modello “Book & Claim”, che possono favorire la diffusione dei carburanti sostenibili. L’obiettivo deve essere coniugare sostenibilità ambientale, efficienza operativa e capacità competitiva del sistema logistico europeo».

Il trasporto di merci affronta il problema dei chokepoint a livello globale. Come viene sentito questo tema nel cargo aereo?

«Le tensioni geopolitiche e le criticità che interessano alcuni snodi strategici del commercio mondiale hanno effetti diretti anche sul cargo aereo. Le difficoltà registrate sulle rotte marittime hanno incrementato la domanda di trasporto aereo per molte tipologie di merci, ma allo stesso tempo la chiusura o la limitazione di importanti spazi aerei, in particolare nell’area mediorientale di quest’anno a causa dello scoppio del conflitto in Iran, ha generato ritardi, allungamenti delle rotte e maggiori costi operativi. In questo contesto emerge ancora di più il valore della connettività del sistema aeroportuale italiano, che occupa posizioni di vertice in Europa. Rafforzare collegamenti e infrastrutture significa aumentare la resilienza della nostra filiera rispetto alle crisi internazionali».

Su che cosa stanno investendo maggiormente le vostre aziende e che ruolo possono giocare le nuove tecnologie nel vostro settore?

«L’innovazione tecnologica rappresenta oggi una delle principali aree di investimento delle imprese associate. In particolare, l’Intelligenza Artificiale sta assumendo un ruolo sempre più strategico per migliorare qualità del servizio, produttività ed efficienza dei processi. Oltre la metà delle aziende del comparto ha già avviato progetti o implementazioni e questa quota è destinata a crescere rapidamente nei prossimi anni. Le applicazioni riguardano soprattutto la gestione dei dati, la documentazione, la relazione con il cliente, la pianificazione operativa e i processi doganali. Resta però centrale il contributo delle persone: il modello prevalente è quello dell'”human in the loop”, in cui la tecnologia supporta il lavoro umano senza sostituirlo, come è emerso dall’Osservatorio Cargo Aereo 2026 realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano e dedicato proprio alle applicazioni dell’IA al nostro settore. Come Anama insieme con il Digital innovation advisory body di Fedespedi vogliamo accompagnare gli associati in questo percorso di trasformazione digitale».

Il vostro è un lavoro di servizio. Sentite la necessità di avere un maggiore controllo anche sulla parte infrastrutturale e sulla gestione di vettori e aeroporti?

«Il nostro ruolo non è quello di gestire direttamente infrastrutture o vettori, ma sicuramente vogliamo contribuire in modo più incisivo alla loro progettazione e al loro sviluppo. Gli spedizionieri rappresentano infatti l’anello di congiunzione tra domanda e offerta di trasporto e possiedono una conoscenza diretta delle esigenze operative del mercato. Per questo riteniamo fondamentale partecipare ai tavoli di confronto sul futuro degli aeroporti cargo, come nel caso dei programmi di sviluppo di Malpensa, Fiumicino e degli altri principali scali nazionali. Investire in magazzini moderni, processi digitali e servizi efficienti significa aumentare la competitività dell’intero sistema logistico italiano. Il nostro obiettivo è portare il punto di vista delle imprese affinché le infrastrutture rispondano concretamente alle esigenze della filiera».