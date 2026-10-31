Madrid-Siviglia: la peggiore crisi ferroviaria nella storia della Spagna ad alta velocità

Con due incidenti mortali registrati in meno di dieci mesi lungo lo stesso corridoio ad alta velocità, la Spagna si trova ad affrontare la più grave emergenza della sua rete ferroviaria moderna. Il bilancio complessivo delle vittime supera i cento morti e ha provocato una frattura profonda nella fiducia dei viaggiatori.

Il 28 ottobre 2026, nei pressi di Urda (Toledo), un convoglio AVE della compagnia Renfe si è scontrato a forte velocità contro un treno Iryo rimasto bloccato sui binari. Il bilancio provvisorio è di almeno 69 vittime e decine di feriti, molti dei quali versano in condizioni critiche. Appena nove mesi prima, a gennaio, un sinistro analogo ad Adamuz (Córdoba) aveva causato la morte di 46 persone. Entrambi i disastri hanno coinvolto la medesima direttrice e gli stessi operatori.

Stando alle prime ricostruzioni ufficiali, l’origine dell’evento va ricercata nel collasso del sistema di segnalamento LZB, operativo dal 1992. Un guasto informatico aveva disattivato l’ausilio tecnologico su un tratto di circa 63 chilometri, imponendo l’arresto automatico dei treni. Successivamente, gli operatori del centro di controllo Adif di Atocha hanno autorizzato la ripartenza del treno Renfe in regime di marcia normale, senza tenere conto della presenza dell’Iryo fermo. Il convoglio ha percorso circa 25 chilometri toccando velocità superiori ai 160 km/h prima dello schianto. Il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, ha definito inaccettabili gli errori procedurali, confermando che nel corso del 2026 il sistema LZB ha registrato ben 170 interruzioni.

L’esecutivo sta valutando lo stop prolungato del servizio sull’intera linea fino al completamento della transizione al sistema ERTMS, un adeguamento infrastrutturale che avrebbe dovuto essere ultimato già a gennaio. Per limitare i disagi alla mobilità, il Ministero ha chiesto alle compagnie aeree di incrementare i collegamenti con l’Andalusia e ha predisposto un piano straordinario di autobus, sebbene tali misure appaiano insufficienti a coprire i volumi di traffico dell’alta velocità.

Alla sequenza di anomalie tecniche si sommano pesanti polemiche politiche. I vettori privati Iryo e Ouigo avevano sollecitato ripetutamente l’ammodernamento del sistema di segnalamento. Il ministro Puente, le cui dimissioni sono state respinte dal premier Pedro Sánchez, è al centro delle critiche delle opposizioni, che gli imputano di voler attribuire ogni responsabilità al personale di terra e di glissare sulle carenze nella gestione delle infrastrutture accumulate dal 2018. Al centro del dibattito politico figurano anche i dati sugli investimenti in manutenzione, ritenuti inadeguati rispetto all’aumento dei flussi generato dalla liberalizzazione del mercato.

La rete ad alta velocità spagnola, la seconda al mondo per estensione dopo quella cinese, registra ora un colpo durissimo alla propria reputazione di efficienza. A un mese dalle elezioni generali, fissate per il 29 novembre, la tragedia di Urda si impone inevitabilmente al centro del confronto politico, mentre l’esecutivo è chiamato a fornire risposte immediate sulla sicurezza della linea.