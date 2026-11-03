Maersk lancia il nuovo servizio ferroviario tra Finlandia e Svezia

Da Haparanda all’APM Terminals di Göteborg. Maersk lancia un nuovo collegamento ferroviario tra Finlandia e Svezia. “L’intera regione ospita diverse industrie importanti, come quella dell’acciaio, forestale, della pasta di legno e della carta – spiega la compagnia in una nota -. Saranno loro a beneficiare di tempi di transito più brevi e di una connettività più affidabile”.

Il primo treno è in programma il 5 novembre. Il servizio partirà con due viaggi di andata e ritorno alla settimana, ma Maersk ha già previsto di aumentare la frequenza prima a quattro e poi a sei ogni sette giorni. “La soluzione è stata progettata pensando anche alla decarbonizzazione – spiegano ancora -: la tratta a lungo raggio funziona su ferrovia elettrica, mentre per l’ultimo miglio fino alla porta del cliente possono essere utilizzati camion o treni”.

Attraverso l’APM Terminals di Göteborg, il collegamento ferroviario si aggancerà direttamente ai servizi di spedizione internazionali. In particolare, all’affidabile rete marittima est-ovest Gemini di Maersk. “Il lancio, tra l’altro, avviene in un momento in cui il commercio di Finlandia e Svezia sta prendendo slancio – spiega il manager Kenni H.S. Callesen -. Secondo i dati preliminari delle dogane finlandesi, il valore delle esportazioni di merci di Helsinki è aumentato dell’11,5% su base annua nel periodo gennaio-agosto 2026, con volumi di esportazione in crescita del 3,3%, mentre il valore delle importazioni è cresciuto del 16,6%. Nel solo mese di agosto, le esportazioni merci finlandesi sono aumentate del 22% (in valore) o del 9,5% (in volume) su base annua, con dati altrettanto forti per il valore e i volumi delle importazioni. E la Svezia mostra una tendenza simile”.