Mercitalia Rail, Fast Confsal: “Ci dicano i piani in Liguria per i prossimi tre anni”

Genova – Lo scorso 28 settembre, nel corso di una riunione sindacale unitaria convocata per discutere principalmente di organizzazione del lavoro e di problematiche operative, sono state poste a Mercitalia Rail dieci domande sul futuro industriale e occupazionale della società in Liguria. Il sindacato Fast Confsal ha allargato la discussione, chiedendo quale progetto industriale avesse Mercitalia Rail per la Liguria nel prossimo triennio, e se l’azienda fosse disponibile ad un confronto specifico sul futuro industriale e occupazionale.

In 10 quesiti, il sindacato chiedeva informazioni sull’andamento dei traffici, le prospettive per il 2027, gli effetti della situazione della siderurgia, il ruolo del porto di Genova, la ricerca di nuovi clienti e nuovi traffici, gli investimenti, gli organici, i pensionamenti e le attività che Mercitalia Rail intende sviluppare o riorganizzare sul territorio. “Si è atteso per tutto il mese di ottobre, ma invano – dicono oggi dal sindacato -. Non vogliamo uno scontro, ma riteniamo, altresì, che il silenzio non possa chiudere una discussione che riguarda un settore così impattante il futuro della Liguria”.

“Mercitalia Rail opera, infatti, all’interno di un sistema nel quale si intrecciano porti, industria, logistica e trasporto ferroviario e la nostra regione – spiega Mario Pino, presidente regionale della Fast Confsal – sta attraversando una fase di profonde trasformazioni infrastrutturali e industriali. Il potenziamento della rete ferroviaria, e dei collegamenti con i porti, può creare nuove opportunità per il trasporto merci su ferro, mentre la trasformazione della siderurgia può incidere sui traffici tradizionali”.

In questo contesto, la richiesta è quindi quale ruolo vuole svolgere, non genericamente il gruppo Fs, ma la controllata Mercitalia Rail nella Liguria dei prossimi anni. “Questioni – dicono dalla Fast Confsal – imprescindibili circa il futuro industriale ligure sulle quali non si può, e non si deve, sorvolare. La recente vicenda Ericsson, poi, ha riportato all’attenzione il tema della tutela dell’occupazione qualificata, delle competenze e della presenza industriale sul territorio e, se da un alto, non s’intende mettere sullo stesso piano realtà industriali differenti, dall’altro, la questione di fondo è: non limitarsi a gestire le trasformazioni e le crisi, ma essere in grado di costruire sviluppo, lavoro e competenze sulle nuove opportunità industriali e infrastrutturali.

Il sindacato ha quindi chiesto alla Regione Liguria di favorire un confronto specifico sul futuro industriale e occupazionale di Mercitalia Rail in Liguria su specifiche scelte industriali. L’idea sarebbe quella di un confronto partecipato che coinvolga i livelli competenti della Mercitalia Rail insieme alle istituzioni liguri in un percorso unitario. “Non intendiamo sostituirci alle altre organizzazioni sindacali né sovrapporci alle loro iniziative – rafforza Pino -, ma siamo disponibili, al contrario, a lavorare insieme a tutte le sigle interessate per costruire un confronto condiviso, nel rispetto dei ruoli di ciascuno”.

Il personale della Mercitalia Rail in Liguria è di circa oltre 150 lavoratori – prosegue Pino – di cui la maggioranza macchinisti e tecnici suoi treni, minore è il personale tecnico che lavora a terra; gli impianti interessati sono a Genova, Savona e Vado, La Spezia, in misura residuale Novi (nel passato importante impianto). Da ricordare che nel passato sono stati chiusi gli impianti di manutenzione di Genova Sampierdarena, Genova Trasta, La Spezia e Genova Rivarolo.

“Contiamo – conclude Pino – che la Regione Liguria possa promuovere un tavolo di confronto tra tutti i soggetti portatori d’interesse s della regione, perché il futuro di Mercitalia Rail non coinvolge soltanto un’azienda di trazione in Liguria e i suoi lavoratori, ma interessa al futuro dell’intero sistema logistico ligure. Quindi si tratta di una questione che interessa alla prima istituzione pubblica in Liguria, senza escludere le altre, e la Fast Confsal ritiene di non aver fatto soltanto il suo lavoro di sindacato, ma di aver posto una questione nell’interesse dell’economia di tutta la regione”.