Il progetto Elodie rilancia gli interporti, Montaresi: “Fondamentale l’integrazione con gli scali”

Il segretario generale dell'Adsp del Mar Ligure Orientale ospite alla Camera: "Costruire un ecosistema logistico e digitale"

L'intervento di Montaresi
L'intervento di Montaresi

Ultimo aggiornamento 28 ottobre 2026 - 13:55

Efficientamento dei nodi. Creazione di un gruppo tecnico di lavoro. E interoperabilità della federazione. Quando nel 2022 nacque “Elodie”, il progetto promosso da UIR per realizzare una federazione digitale della logistica intermodale, le fasi di attuazione previste erano tre. Oggi, a quattro anni di distanza, l’iniziativa è tornata sotto ai riflettori grazie a un evento alla Camera dei Deputati. “La comunicazione tra nodi logistici non può essere basata come in passato solo sul buoni collegamenti stradali e ferroviari – ha detto Federica Montaresi, segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale -, ma sull’integrazione in tempo reale di infrastrutture fisiche, servizi e sistemi informativi pubblici e privati”.

Montaresi, che è anche presidente della Commissione “Intermodalità e Logistica” di ESPO (European Sea Ports Organisation), è intervenuta nel panel “Porti e interporti – Un nuovo modo di comunicare”. “Costruire una integrazione efficiente porto e retroporto significa costruire un ecosistema logistico e digitale, una rete di sistemi che dialogano con un linguaggio comune e che gestiscono in modo collaborativo i dati – ha precisato -. Esattamente quanto si propone di fare Elodie”.

In questo schema rientra il modello costruito dall’Adsp del Mar Ligure Orientale tra il porto della Spezia e il retroporto di Santo Stefano di Magra. Diverse, ha spiegato Montaresi, sono le iniziative messe in campo: “Corridoio doganale ispettivo, Sportello Unico Doganale e dei Controlli, servizio di interesse economico generale per il navettamento stradale”. E ancora: “Attività svolte nell’ambito di progetti europei a supporto della digitalizzazione dell’ultimo miglio e per l’implementazione del Port Community System”. Oggi, ha aggiunto il segretario generale, “un nodo logistico funziona se è parte integrante di una catena logistica competitiva e se sa comunicare all’esterno con la stessa efficienza e velocità con cui lo fa all’interno: perciò diventa fondamentale e imprescindibile il tema della cyber-security e le attività che l’Autorità portuale sta mettendo in campo nell’ambito della NIS2”.

A metà ottobre, Montaresi era intervenuta anche all’evento organizzato da ministero dei Trasporti e Ram sul progetto eFTI4EU durante “Green Logistics Expo” a Padova. Dopo aver ricordato la sperimentazione di un corridoio logistico interamente dematerializzato il porto della Spezia e l’interporto di Bologna, ha spiegato: “Dal nostro punto di vista sono tre gli elementi su cui lavorare: la governance del dato, la sua gestione collaborativa e la sua anticipazione. Oggi i porti italiani hanno raggiunto un buon grado di maturità in tal senso, ma c’è ancora un gap culturale. E poi esiste ancora un divario con il top management, dove resistono ancora alcune incertezze e titubanze nel portare avanti la digitalizzazione fino in fondo o nell’introdurre tecnologie abilitanti, sempre con un controllo da parte umana che non deve mai mancare”.

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

Vito de Ceglia
|
Armatori,Regolamenti
Ricci (Aidic): "Rischio competitività per lo shipping europeo. Puntiamo su biocarburanti e Gnl"
La Redazione
|
Intermodalità
Tragedia sulla linea Madrid-Siviglia: decine di morti nello scontro tra un AVE e un Iryo
La Redazione
|
Intermodalità
Dp World, esordio nella Contract Logistics in Italia: nuovo magazzino a Bologna
La Redazione
|
Intermodalità
Zona industriale russa a Suez, l'Egitto accelera
La Redazione
|
Regolamenti
ServPort: "Un fondo per gestire le navi fantasma nei porti"
La Redazione
|
Intermodalità
Traffici Asia-Europa via Canada: il progetto di Dp World
Daniele Russo
|
Innovazione,Intermodalità,Notizie,Regolamenti
Firmata la Convenzione di Accra: in tutto il mondo un documento unico per il trasporto intermodale
Francesca Romana Ajale
|
Armatori,Regolamenti
Washington prolunga la sospensione dei dazi portuali sulle navi cinesi: altri due mesi di tregua