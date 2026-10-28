Il progetto Elodie rilancia gli interporti, Montaresi: “Fondamentale l’integrazione con gli scali”

Efficientamento dei nodi. Creazione di un gruppo tecnico di lavoro. E interoperabilità della federazione. Quando nel 2022 nacque “Elodie”, il progetto promosso da UIR per realizzare una federazione digitale della logistica intermodale, le fasi di attuazione previste erano tre. Oggi, a quattro anni di distanza, l’iniziativa è tornata sotto ai riflettori grazie a un evento alla Camera dei Deputati. “La comunicazione tra nodi logistici non può essere basata come in passato solo sul buoni collegamenti stradali e ferroviari – ha detto Federica Montaresi, segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale -, ma sull’integrazione in tempo reale di infrastrutture fisiche, servizi e sistemi informativi pubblici e privati”.

Montaresi, che è anche presidente della Commissione “Intermodalità e Logistica” di ESPO (European Sea Ports Organisation), è intervenuta nel panel “Porti e interporti – Un nuovo modo di comunicare”. “Costruire una integrazione efficiente porto e retroporto significa costruire un ecosistema logistico e digitale, una rete di sistemi che dialogano con un linguaggio comune e che gestiscono in modo collaborativo i dati – ha precisato -. Esattamente quanto si propone di fare Elodie”.

In questo schema rientra il modello costruito dall’Adsp del Mar Ligure Orientale tra il porto della Spezia e il retroporto di Santo Stefano di Magra. Diverse, ha spiegato Montaresi, sono le iniziative messe in campo: “Corridoio doganale ispettivo, Sportello Unico Doganale e dei Controlli, servizio di interesse economico generale per il navettamento stradale”. E ancora: “Attività svolte nell’ambito di progetti europei a supporto della digitalizzazione dell’ultimo miglio e per l’implementazione del Port Community System”. Oggi, ha aggiunto il segretario generale, “un nodo logistico funziona se è parte integrante di una catena logistica competitiva e se sa comunicare all’esterno con la stessa efficienza e velocità con cui lo fa all’interno: perciò diventa fondamentale e imprescindibile il tema della cyber-security e le attività che l’Autorità portuale sta mettendo in campo nell’ambito della NIS2”.

A metà ottobre, Montaresi era intervenuta anche all’evento organizzato da ministero dei Trasporti e Ram sul progetto eFTI4EU durante “Green Logistics Expo” a Padova. Dopo aver ricordato la sperimentazione di un corridoio logistico interamente dematerializzato il porto della Spezia e l’interporto di Bologna, ha spiegato: “Dal nostro punto di vista sono tre gli elementi su cui lavorare: la governance del dato, la sua gestione collaborativa e la sua anticipazione. Oggi i porti italiani hanno raggiunto un buon grado di maturità in tal senso, ma c’è ancora un gap culturale. E poi esiste ancora un divario con il top management, dove resistono ancora alcune incertezze e titubanze nel portare avanti la digitalizzazione fino in fondo o nell’introdurre tecnologie abilitanti, sempre con un controllo da parte umana che non deve mai mancare”.