Interporto di Padova, Rhenus raggruppa i servizi logistici in un hub unico

Rhenus rafforza il proprio presidio nell’area di Padova, dove è già presente con attività operative anche al di fuori dell’Interporto, e compie un nuovo passo nello sviluppo del proprio network logistico in Italia. Dal primo trimestre del 2027, il gruppo riunirà in un unico hub all’interno dell’Interporto di Padova le sue attività di trasporto nazionale e internazionale, spedizioni e magazzinaggio, con una piattaforma di 10.000 metri quadrati pensata per integrare in modo più diretto flussi, servizi e competenze lungo la supply chain.

Il progetto viene presentato in occasione di Green Logistics Expo, il Salone Internazionale della Logistica Sostenibile organizzato a Padova, di cui l’Interporto è tra i principali promotori.

Il nuovo hub nasce per mettere in rete attività che Rhenus svolge già nell’area di Padova e per ampliarne la capacità operativa a servizio del trasporto nazionale e internazionale. Nello stesso sito confluiranno trasporto su strada, spedizioni aeree e marittime, warehousing e servizi specializzati, tra cui Special Delivery e Transport Related Warehousing (Trw), integrando gestione del magazzino e flussi di trasporto in un’unica piattaforma. La struttura consentirà di coordinare con maggiore continuità trasporto, magazzino e servizi a valore aggiunto, rafforzando il ruolo di Padova come nodo strategico del network Rhenus nel Nord-Est.

Nel dettaglio, la piattaforma comprenderà 1.000 metri quadrati di uffici distribuiti su più livelli, 3.500 metri quadrati dedicati alle attività di trasporto su gomma, 3.000 metri quadrati per il Transport Related Warehousing, equivalenti a circa 3.000 posti pallet, 2.000 metri quadrati per Special Delivery e 500 metri quadrati per attività ADR. A questi si aggiungeranno oltre 30 baie di carico, due aree per la ricarica dei carrelli al litio e torrette per la ricarica delle batterie.

La posizione dell’Interporto, lungo i corridoi europei Mediterraneo e Baltico-Adriatico, garantisce accesso alle autostrade A4 e A13 e collegamenti rapidi con gli aeroporti di Venezia e Verona. Per Rhenus, il sito diventa così un punto di connessione tra mercato italiano, traffici europei e servizi internazionali.

Il nuovo hub consentirà di consolidare in un’unica struttura due magazzini già operativi nell’area di Padova: quello di Corso Spagna, con 2.008 metri quadrati di superficie coperta oltre agli uffici, e quello di via Settima Strada, con 2.910 metri quadrati di superficie coperta oltre agli uffici. La vicinanza alle sedi attuali, rispettivamente a circa 2 e 5 chilometri dalla nuova struttura, faciliterà un trasferimento progressivo delle attività e la continuità operativa. Con una superficie complessiva di 10.000 metri quadrati, la nuova piattaforma rappresenterà un incremento del 100% degli spazi coperti di magazzino rispetto all’attuale footprint, pari a circa 5.000 metri quadrati, rafforzando la capacità di Rhenus di servire attività di trasporto nazionale e internazionale integrate con la gestione di magazzino.

Il trasferimento avverrà progressivamente per garantire la continuità operativa, con l’avvio previsto nel primo trimestre del 2027.

“Padova è una sede strategica per Rhenus in Italia. Con questo hub valorizziamo una presenza già consolidata nell’area e portiamo sotto lo stesso tetto competenze diverse del gruppo Rhenus: Overland e Special Delivery, Air & Ocean e Transport Related Warehousing (Trw). È un passaggio che rafforza il nostro network nazionale e internazionale e ci permette di offrire ai clienti una gestione più integrata della supply chain, dal trasporto al magazzino fino alle spedizioni internazionali”, commenta Guglielmo Davide Tassone, managing director di Rhenus Overland Italia.

“L’ampliamento delle attività di Rhenus consolida una collaborazione già avviata e conferma la capacità dell’Interporto di Padova di accompagnare la crescita degli operatori logistici internazionali. L’integrazione di più servizi Rhenus valorizza le nostre infrastrutture e contribuisce alla competitività del sistema logistico e produttivo del territorio”, afferma Paolo Pandolfo, vicedirettore generale di Interporto Padova Spa.

I collegamenti ferroviari e stradali dell’Interporto, insieme al network globale di Rhenus, permetteranno al nuovo hub di servire i mercati italiano ed europeo con soluzioni logistiche integrate.

Il progetto si inserisce in un percorso avviato da Rhenus in Italia negli ultimi dieci anni: integrare competenze, servizi e business unit del gruppo per offrire soluzioni di supply chain sempre più coordinate. A Padova questa strategia prende forma in un hub unico, capace di riunire sotto lo stesso tetto trasporto, magazzino e spedizioni internazionali e di rafforzare il modello di sviluppo che ha guidato la crescita di Rhenus nel Paese.