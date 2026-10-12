Roma, una città marittima: studi, errori, progetti e il sogno del porto nella capitale

Il suo territorio comunale si allunga quasi 20 chilometri lungo il Tirreno. Ha dato origine a una civiltà che fiorì nel Mediterraneo. Eppure, oggi, nemmeno gli stormi dei gabbiani che la sorvolano riescono a convincerci del tutto che Roma sia, nella sostanza, una città di mare. Il fatto, è che il legame tra Urbe e Tirreno, da sempre garantito dal Tevere, si è via via affievolito. Fino ad annullarsi con la costruzione, dal 1875 e fino al 1926, dei muraglioni che oggi irregimentano il fiume lungo tutto il suo corso nel centro storico.

In un recente convegno del Propeller Club romano (l’associazione, non solo nella Capitale, ha sempre avuto una forte sensibilità sul tema della navigazione interna), Giuseppe Roma, vicepresidente del Touring Club Italiano, ha definito i muraglioni del Tevere come «il più grande sventramento di tutti i tempi». Però, prima della loro costruzione, la futura Capitale d’Italia si addossava al Tevere con stratificazioni di palazzi popolari o signorili, piccole officine, ville con giardini privati.

Al resto degli abitanti, il fiume occhieggiava da qualche raro diradamento in questa cortina di pietra, e dai brevi spazi dei porti di Ripetta e Ripagrande. Il primo, costruito nel 1704, era l’arrivo del tratto di Tevere tra l’Umbria e Roma, che raccoglieva e portava alla città le ricchezze dell’area Sabina. Il secondo, del 1642, assolveva alla funzione di terminale marittimo, che alimentava i consumi di Roma con le merci in arrivo dal mare, trasbordate dai suoi porti costieri.

Escludendo la parentesi medievale, pur cambiando il porto di trasbordo (Ostia, Portus, Fiumicino) e quello di sbarco (un po’ più vicino o lontano dal confine meridionale della città), il Tevere ha sempre portato le merci dal mare a Roma. La catena logistica (anche nel tratto a monte) era garantita dal sistema dell’alaggio, con chiatte di varie dimensioni che venivano trainate da terra, e numerose stazioni di sosta nel tragitto.

Un viaggio comunque infame, con almeno tre giorni di marcia e fatica attraverso terre paludose, infestate dalla malaria. La progressiva perdita di importanza di questo sistema di trasporto fu determinata dalla decisione dei Papi, a partire dal XV secolo e con il rimarginarsi della piaga piratesca, di valorizzare il rinato porto di Civitavecchia – peraltro voluto a suo tempo da Traiano a partire dal 108 d. C.

Non solo. La progressiva perdita di terreni boschivi a monte della città – il legno del resto serviva per riscaldarsi e costruire case – resero il territorio sempre più fragile, accrescendo il regime semi-torrentizio del Tevere e rendendone la navigazione progressivamente più impervia. Nel 1843 lo Stato Pontificio introdusse i rimorchiatori a vapore, che in effetti incrementarono il traffico portuale di Roma, insieme alla diffusione di piroscafi per la navigazione dei passeggeri.

Ma fu il canto del cigno, perché proprio il progresso tecnologico determinò la fine di questo sistema di trasporto. L’apertura, 20 anni più tardi, della ferrovia con Civitavecchia, garantiva infatti un approvvigionamento delle merci più rapido, economico e affidabile. E con il nuovo Ponte dell’Industria, basso basso sul Tevere, l’accesso alla Ripagrande è inibito ai bastimenti più grandi.

A valle dell’Unità d’Italia, nacque poi il dibattito su cosa doveva diventare Roma.

La burocrazia sabauda guardava con sospetto all’idea di una capitale industriale, i centri del potere accerchiati dalle fabbriche e da una classe operaia all’alba di una stagione di rivendicazioni. Quindi sì: via a nuovi assi stradali, ministeri, uffici, nuovi quartieri. Ai monumenti per celebrare la grandezza dello Stato unitario. Ma nel progetto della nuova capitale non poteva esserci spazio né per le incrostazioni del passato più prossimo, né per le industrie. Figuriamoci per un porto.

La costruzione dei muraglioni si inseriva perfettamente in questa logica. L’alluvione del 1870 aprì un concorso di idee per irregimentare il Tevere. Giuseppe Garibaldi arrivò a proporre una deviazione del suo corso, idea peraltro già accarezzata da Giulio Cesare. Vinse però la più prudente ipotesi dell’ingegner Raffaele Canevari. E coi muraglioni, per la prima volta, forse da quasi un millennio, tutta la città tornava a vedere il fiume che le diede vita.

Chiuso però in 100 metri di larghezza e 19 metri più in basso, a contenerne il suo carattere sempre più irascibile. Nel suo sarcofago in travertino, il Tevere a suo modo divenne un altro monumento della nuova capitale. «Decadendo il ruolo della via d’acqua per il tratto extraurbano – scrivono Rita D’Errico e Anna Palazzo nel saggio all’interno de La Città e il Fiume (Publications École française Rome, 2008) – e con l’emergere di nuove istanze di decoro conformi al rango di una capitale, l’operazione muraglioni intende veicolare un’immagine di modernità senza soggezioni nei confronti del passato. Il rapporto città-fiume (…) risulta mediato dalle nuove infrastrutture. I Lungotevere, quasi boulevards, che enfatizzano la dimensione pubblica del fiume nel suo tratto urbano».

Tra fine Ottocento e inizio Novecento emerse però la figura dell’ingegnere Paolo Orlando, della famiglia che iniziò le fortune industriali col cantiere di Livorno. Alla guida del Comitato per Roma marittima, Orlando sostenne la necessità di costruire un nuovo porto per la Capitale. Presentò diversi progetti: il più ambizioso prevedeva un nuovo scalo sul litorale di Castel Fusano, collegato a Roma tramite ferrovia e canale.

Quest’ultimo sarebbe dovuto terminare in una Darsena a ridosso dell’emergente area industriale (dotata anche di porto fluviale) realizzata su impulso della giunta capitolina guidata da Ernesto Nathan: l’attuale zona Ostiense, nota per il Gazometro e la Centrale Montemartini. I lavori per il porto furono in effetti inaugurati dal re nel 1920, ma l’avvento del fascismo, coi piani di espansione urbana verso la costa (confermati nel dopoguerra), fermarono tutto. Relegando il mare a un fatto di periferia.

Oggi rimangono, oltre agli scritti di Orlando, il Lido di Ostia (quello che sarebbe dovuto essere il porto, convertito in area turistica-residenziale) e le poche case della Concordia (città-giardino a vocazione marinara vicino alla mai realizzata Darsena) inglobate nella zona della Garbatella – che di quella spinta marittima conserva almeno i nomi di diverse strade, intitolate ad armatori e capitani coraggiosi.

A partire dagli anni Settanta del secolo scorso si sono intensificate le iniziative per riportare in vita il Tevere, riconnettendo i romani col fiume, e la città con il mare. Il Propeller di Roma gioca su questo fronte da sette anni, con la proposta di inserire il Tevere entro le reti infrastrutturali europee Ten-T fluviali, in virtù dei traffici potenzialmente generati dal nuovo progetto di porto commerciale, turistico e crocieristico di Fiumicino (benché quest’ultima destinazione sia al centro di un contenzioso amministrativo).

Un progetto promosso già una decina di anni fa e sviluppato dalla società Aquatecno, prevedeva sei fermate da Ripagrande a Fiumicino: costo 15 milioni di euro con capacità annuale fino a un milione di passeggeri. Fu finanziato dall’Autorità portuale di Civitavecchia (che gestisce anche Fiumicino e Gaeta) al tempo guidata da Francesco Maria Di Majo, ma i fondi furono ritirati nel 2024 sotto la presidenza di Pino Musolino.

Per la navigabilità del Tevere il Pnrr stanziò 100 milioni di euro, tolti dal governo Conte 2: ministro dell’Economia l’attuale sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la cui amministrazione oggi però punta a ripristinare la balneabilità del fiume, progetto dal valore complessivo stimato in 4 miliardi. Per il Giubileo del 2033 si prevede una dotazione superiore a quella del 2025 (5 miliardi). E l’attuale presidente del porto di Civitavecchia, Raffaele Latrofa, era assessore alla Navigazione interna del Comune di Pisa, ente che gestisce e valorizza il Canale dei Navicelli tra la città e il porto di Livorno, e sta curando il ripristino della navigabilità dell’Arno. Potenzialmente, ci sarebbero insomma risorse ed expertise amministrativo per ridare a Roma, in chiave perlomeno turistica ma forse non solo, il suo antico collegamento con il mare.