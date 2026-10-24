Rotta artica, ecco il piano via terra: “Sarà collegata alla Cina e all’India”

Istanbul – La Rotta artica è il progetto centrale per le politiche marittime della Russia. Ma la strada per farla funzionare compiutamente pare ancora lunga. Il passaggio a Nord della Siberia infatti pone un ampio tema di potenziamento dei porti costieri e anche di stagionalità. E non si sa quanto in effetti ci si possa augurare una sua agibilità tutto l’anno, visto che questo fattore è strettamente correlato al surriscaldamento terrestre.

Detto questo, il dossier è senza dubbio intrigante per chiunque si occupi di trasporti, e Mosca sta in effetti provando a costruire intorno alla Rotta artica una strategia di lungo termine. Diversi dettagli di questa strategia sono emersi dal Forum eurasiatico organizzato dall’associazione Conoscere Eurasia, che si è chiuso ieri a Istanbul.

I collegamenti

Come spiega Vadim Mikhailov, primo direttore generale delle Ferrovie russe (Rzd) il tema è potenziare la rete infrastrutturale per connettere i porti artici non solo con il centro del Paese, ma con l’India e la Cina. «La frammentazione regionale – spiega Mikhailov – sta creando sempre maggiori ostacoli alla navigazione da Sud».

Il blocco di Hormuz, la minaccia Houthi sul Mar Rosso «stanno aumentando un fattore scarsamente tollerato dal sistema dei trasporti, ossia l’indeterminatezza. Un fattore che si riversa sulle tempistiche di consegna così come sui noli marittimi, arrivati a livelli da record. Quello che noi possiamo offrire è il passaggio dell’interno».

«La nostra ferrovia è una struttura consolidata – aggiunge Mikhailov – che già oggi muove 529 milioni di tonnellate, e quasi cinque milioni di teu. L’83% delle merci che transitano in Russia viaggiano su ferro. Dal 2023 la crescita dei traffici su ferro tra Cina ed Europa via Russia è cresciuta del 20%. La ferrovia accorcia le distanze ed è in grado di ottemperare agli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni unite».

«Il nostro problema oggi – conclude il dirigente – è che la capacità delle infrastrutture esistenti è certamente limitata rispetto alle sue potenzialità. E c’è la necessità di mettere insieme tutti i Paesi che operano lungo questi corridoi. Ecco perché penso occorra creare delle aziende logistiche specializzate per operare lungo i corridoi di traffico tutte le modalità di trasporto».

I progetti

Dal decreto del presidente russo Vladimir Putin, che dal 2020 ha adottato la strategia per trasformare la Rotta artica in un’arteria nazionale di trasporto, oggi la Federazione pone in campo un più vasto complesso di progetti a costellazione della stessa rotta, chiamato Corridoio Transartico.

Il piano vale circa 400 miliardi di dollari, anche se non c’è chiarezza sulle coperture. Al netto dei progetti Est-Ovest sull’asse siberiano, cui fanno concorrenza piani come il Corridoio Centrale del Kazakistan, o i progetti finanziati dagli Usa nel Caucaso, sulla direttrice da settentrione a meridione il piano più avanzato è il Corridoio Nord-Sud, che con oltre 7.000 chilometri vuole unire Mumbai a Mosca.

La capitale è a sua volta collegata a San Pietroburgo e Murmansk tramite altre relazioni ferroviarie. Il Corridoio scende attraverso e a fianco il Caspio fino all’Iran, e raggiunge l’India per via marittima dal porto di Chabahar, fuori dal Golfo Persico. All’opera manca il tratto fondamentale tra il confine azero e la città iraniana di Astara (Iran).

Sono 167 chilometri è rimasti nel cassetto per anni, ma un recente accordo tra Russia e Iran dovrebbe portare all’apertura dei cantieri il prossimo anno, per un costo stimato di 1,6 miliardi di dollari. All’estremo oriente del territorio russo, corrono i progetti di collegamento con la Cina.

All’ultimo Eastern Economic Forum di Vladivostok, è stato annunciato un piano per collegare Mohe, nell’estremo Nord della Cina, a Naiba, sulla costa siberiana, con diramazione a Magadan, sul Mare di Ochotsk, nell’Estremo Oriente russo. Il progetto, che comporterebbe la costruzione o il rimaneggiamento di circa 3.000 chilometri di ferrovia, avrebbe come obiettivo quello di tagliare un sesto del percorso marittimo della Rotta Artica, un’area a spanne grande come la Francia.

La specializzazione della Turchia

«Sulla cartina – commenta Nurettin Paksu, direttore generale dei cantieri navali Tersan, tra le maggiori industrie navalmeccaniche in Turchia – parlare di queste cose sembra facile. Passare alla pratica, molto meno. Sul fronte marittimo, abbiamo visto come il passaggio dalla Rotta del Capo di Buona speranza abbia significato non solo la decuplicazione dei noli e l’allungamento dei tempi di trasporto, ma anche dei premi assicurativi delle navi, per non parlare dei carburanti».

«E questo senza contare i costi imposti della transizione energetica. Tutto ciò ci fa capire come le linee marittime transazionali non siano più sicure. Detto questo – aggiunge il manager – l’instabilità tocca anche la ricerca di strade alternative via terra: è il caso della Via della Seta. Il tema della Rotta artica, dal nostro punto di vista, è soprattutto di tipo ingegneristico».

«Noi – conclude Paksu – siamo in grado di dare delle risposte sotto questo profilo. Abbiamo costruito pescherecci che si muovono proprio in quell’area, in acque ghiacciate come quelle come di Yamal e della Kamchatka, così come molte nostre navi fluviali che risalgono il Volga e attraversano il Mar Caspio. Abbiamo anche costruito navi rompighiaccio, con tecnologie che ci sono state anche copiate, mentre proseguiremo con l’automazione intelligente».

A conferma dell’esperienza delle capacità costruttive della Tersan, Paksu ricorda che il gruppo sta costruendo in Norvegia, presso il cantiere Havyard (che fino a pochi giorni fa era l’unica struttura navalmeccanica a controllo turco in Europa) quattro traghetti elettrici e a conduzione autonoma, che saranno utilizzati proprio per la navigazione nei fiordi. —