Sciopero dei camionisti, a rischio la pasta italiana

Il primo segnale arriva dalla Campania, dove il pastificio Rummo ha sospeso la produzione dopo aver esaurito le materie prime. Le difficoltà coinvolgono anche quasi tutti i principali produttori della vicina Puglia, uno dei centri nevralgici dell’industria nazionale della pasta insieme alla Campania e alla Sicilia. «La maggior parte della produzione italiana di pasta si è fermata o è vicina a farlo», ha dichiarato l’amministratore delegato Cosimo Rummo al quotidiano la Repubblica.

Anche La Molisana ha registrato una significativa riduzione della produzione, ricorrendo alle scorte di grano e semola per contenere gli effetti delle interruzioni logistiche. La filiera italiana della pasta ha generato nel 2025 ricavi per 13,5 miliardi di euro, secondo un rapporto di The European House-Ambrosetti.

Allarme anche per frutta e verdura

Le conseguenze si estendono al mercato alimentare. Il Centro Agroalimentare Roma, il principale mercato ortofrutticolo all’ingrosso italiano, segnala carenze di prodotti come pomodori, peperoni e uva. I blocchi stradali e l’aumento dei costi di trasporto stanno spingendo verso l’alto i prezzi e aumentando il ricorso alle importazioni, anche da Spagna e Albania.

Confagricoltura avverte inoltre che, in Sicilia, i produttori potrebbero essere costretti a distruggere ingenti quantità di prodotti deperibili se i collegamenti non riprenderanno regolarmente.

La protesta, iniziata la scorsa settimana, sta provocando anche carenze nei supermercati e lunghe code ai distributori di carburante. A Locri, in provincia di Reggio Calabria, alcuni residenti hanno fatto scorte di generi alimentari dopo aver trovato scaffali sempre più vuoti. Un distributore locale, dopo aver invitato i clienti a fare rifornimento, ha chiuso il giorno successivo.

Il governo prepara nuovi aiuti

Sul fronte politico, il governo annuncia un intervento a sostegno degli autotrasportatori. Dopo un incontro con i rappresentanti della categoria, martedì il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi ha anticipato un pacchetto di aiuti da oltre 150 milioni di euro, atteso a breve.

I camionisti denunciano l’insostenibilità dei costi di carburante e di esercizio. Vincenzo Aleccia, presidente del consorzio degli autotrasportatori di Trapani, ha riconosciuto la portata delle interruzioni, difendendo però la mobilitazione: «È una protesta pacifica ed è a beneficio delle persone». Un richiamo al peso che il rincaro dei prezzi esercita sull’intera economia, dai trasporti alla spesa quotidiana.