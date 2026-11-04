Siemens, completata l’acquisizione delle attività Mermec in campo ferroviario

Genova – Il gruppo tecnologico tedesco Siemens ha completato con successo l’acquisizione di alcune attività strategiche del gruppo Mermec, azienda italiana di riferimento nelle tecnologie di segnalamento ferroviario, diagnostica e misurazione. A seguito dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, le attività acquisite entrano ora a far parte della Siemens Mobility. L’operazione ne rafforza significativamente il portafoglio nell’ambito della diagnostica e nell’analisi dei dati, ampliandone al contempo le attività nel segnalamento ferroviario (compresa quindi la filiale MermecSte di Genova) e la presenza industriale in Italia.

La cessione era stata annunciata a maggio di quest’anno. “Accogliere i collaboratori e le attività di Mermec in Siemens Mobility rappresenta un importante traguardo nel rafforzamento del nostro portafoglio globale di tecnologie ferroviarie – spiega Michael Peter, presidente della Siemens Mobility -. Unendo competenze complementari nel segnalamento, nella diagnostica e nell’asset intelligence, aumentiamo il valore che offriamo ai clienti in tutto il mondo, rafforzando al contempo ulteriormente la nostra presenza industriale in Italia”.

L’acquisizione – dicono dal gruppo tedesco – rafforzerà ulteriormente il portafoglio globale della Siemens per le infrastrutture ferroviarie, sostenendone la strategia di lungo periodo e gli investimenti in un mercato ferroviario in crescita. L’integrazione della solida presenza della Mermec nelle infrastrutture ferroviarie delle linee principali italiane con l’esperienza della Siemens nel segnalamento urbano contribuirà alla modernizzazione e alla digitalizzazione della rete ferroviaria nazionale italiana.

La Siemens Mobility presenterà un’offerta di servizi più ampia, che combina le competenze della Siemens nell’asset intelligence e nella diagnostica, sia a bordo sia nei depositi, con l’avanzato portafoglio della Mermec di veicoli diagnostici dotati di sistemi di misurazione e programmi per l’ispezione delle infrastrutture ferroviarie. Il risultato sarà una piattaforma scalabile di diagnostica e analisi, con una portata globale grazie alla presenza internazionale della Siemens Mobility e alla sua consolidata base clienti.

Nel dettaglio, l’acquisizione comprende le principali attività della Mermec in Italia nei settori del segnalamento ferroviario di terra, dell’elettrificazione, delle telecomunicazioni, della diagnostica e dell’analisi dei dati, consentendo una gestione delle attività più efficace, predittiva e basata sui dati. Sono escluse dall’operazione le partecipazioni della Mermec nella Angelstar, nella Mont Saint Michel con la controllata Compagnie des Signaux e nella Csee De, già Mermec Deutschland (parte della Angelo Holding). Con circa 1.700 dipendenti, le attività acquisite servono clienti in oltre 70 Paesi e hanno generato ricavi per circa 430 milioni di euro nell’esercizio 2025. I lavoratori della Mermec, tutte le sedi, incluso il sito della Ferrosud di Matera, e le relative capacità industriali entreranno a far parte dell’ecosistema globale di innovazione di Siemens Mobility.