Il presidente dei camionisti ticinesi: “La Svizzera non tutela l’autotrasporto, per noi sempre più difficile senza ristori”

In Svizzera, dove il trasporto ferroviario ha un ruolo centrale, gli autotrasportatori si trovano a fare i conti con il caro carburante senza strumenti efficaci per recuperare i maggiori costi. Non ci sono ristori specifici: l’unico riferimento è una tabella periodicamente pubblicata da Astag, l’associazione nazionale di categoria, che indica l’andamento dei costi del trasporto e il peso dei rincari del gasolio. Uno strumento non vincolante, che lascia alle singole imprese il compito di negoziare con i committenti. E l’autotrasporto rimane completamente esposto alle tempeste. È da qui che parte l’analisi di Adriano Sala, presidente della sezione ticinese di Astag.

Come stanno affrontando le aziende svizzere l’aumento dei costi?

«La tabella di Astag rappresenta oggi l’unica tutela. È un riferimento ufficiale che gli autotrasportatori possono utilizzare per provare a inserire in fattura il surplus di costo, ma non è vincolante. Molti contratti con i committenti non prevedono revisioni tariffarie in corso d’opera e tutto finisce per dipendere dalla capacità negoziale delle singole aziende. A complicare il quadro c’è anche la ventilata incompatibilità tra la pubblicazione della tabella e la legge sui cartelli. Il risultato è un malcontento crescente: le imprese fanno sempre più fatica a sostenere la corsa del carburante. In Svizzera, dove si è investito molto sulla ferrovia pur sapendo che la gomma resta indispensabile, il potere contrattuale degli autotrasportatori è molto inferiore a quello dei colleghi italiani e francesi».

Il mercato della logistica in Europa è al centro anche della tempesta sul green deal…

«Nell’ultima edizione dell’evento Un Mare di Svizzera abbiamo ascoltato le critiche al Green Deal europeo e abbiamo acceso i riflettori sull’invecchiamento delle grandi infrastrutture di trasporto e sui rischi per la sicurezza. Questo tipo di eventi servono anche per fornire spunti ai decisori. E noi vogliamo trasformare Lugano e il Ticino in una capitale di riflessione sulla filiera dei trasporti e sulla logistica, con un approccio concreto».

A proposito: i porti liguri possono conquistare più traffici svizzeri?

«In questi nove anni molte cose sono cambiate. I collegamenti ferroviari merci tra Genova e la Svizzera funzionano e rappresentano una realtà importante. La Confederazione, anche alla luce della crisi del sistema logistico tedesco, dovrebbe guardare con crescente attenzione a sud, verso il Mediterraneo. Naturalmente, a condizione che la crisi in Medio Oriente non si cronicizzi».