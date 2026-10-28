Tragedia sulla linea Madrid-Siviglia: decine di morti nello scontro tra un AVE e un Iryo

Almeno 68 persone sono morte e decine sono rimaste ferite, 15 delle quali in condizioni gravissime, nell’incidente ferroviario avvenuto mercoledì mattina, 28 ottobre 2026, sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia, tra i comuni di Los Yébenes e Urda, nella provincia di Toledo. Lo scontro, avvenuto intorno alle 8.54 al chilometro 118 della linea, ha coinvolto un AVE di Renfe e un convoglio Iryo, entrambi diretti verso Siviglia. Si tratta del secondo grave incidente ferroviario sulla stessa linea in meno di un anno, dopo la tragedia di Adamuz, nel gennaio 2026.

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dalle autorità spagnole, intorno alle 8.30 un guasto al sistema di segnalamento e sicurezza LZB (Linienzugbeeinflussung) avrebbe provocato l’interruzione della circolazione su un tratto di circa 63 chilometri, costringendo i treni a fermarsi. Successivamente, il centro di controllo di Atocha avrebbe autorizzato la ripresa della marcia. L’AVE Renfe 2080, partito da Madrid-Puerta de Atocha alle 8 con 397 persone a bordo, ha ripreso il viaggio. Il treno Iryo 6076, partito alle 7.54 con 147 passeggeri e un neonato, sarebbe invece rimasto fermo sui binari. Circa 17 minuti dopo, l’AVE ha raggiunto e investito da dietro il convoglio Iryo.

L’impatto ha provocato il deragliamento di diversi vagoni. Alcune carrozze del treno Iryo sono precipitate lungo un terrapieno, mentre altri elementi dei convogli hanno riportato gravi danni. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto squadre di emergenza, Guardia Civil, Unità militare di emergenza (UME) e personale sanitario. La circolazione ferroviaria ad alta velocità tra Madrid e l’Andalusia è stata immediatamente sospesa. Renfe e Iryo hanno attivato numeri verdi per fornire assistenza ai familiari delle vittime e ai passeggeri coinvolti: 900 10 10 20 per Renfe e 900 001 403 per Iryo.

Il bilancio provvisorio è di almeno 68 morti, ma il numero delle vittime potrebbe aumentare mentre proseguono le operazioni di soccorso e il recupero dei corpi dalle carrozze più danneggiate. Secondo le informazioni diffuse nel corso della giornata, decine di feriti sono stati ricoverati in ospedale, 15 dei quali in condizioni critiche. Tra i passeggeri coinvolti ci sono anche cittadini italiani: la Farnesina ha confermato la presenza di cinque italiani a bordo, quattro in buone condizioni e una donna ancora dispersa.

Il ministro dei Trasporti Óscar Puente ha definito l’accaduto «assolutamente inverosimile» e «inspiegabile», sottolineando che, dopo il guasto al sistema di sicurezza, la ripresa della circolazione non avrebbe dovuto essere autorizzata in quelle condizioni. Il presidente del governo Pedro Sánchez, recatosi sul luogo dell’incidente, ha assicurato che l’inchiesta «arriverà fino in fondo» e ha definito inaccettabile che la Spagna debba fare i conti con due gravi incidenti ferroviari sull’alta velocità in meno di un anno. Il leader del Partito popolare, Alberto Núñez Feijóo, ha chiesto chiarimenti sulle condizioni delle infrastrutture. Vox ha presentato una denuncia contro i responsabili di Adif, l’ente che gestisce la rete ferroviaria spagnola, per omicidio colposo. La Guardia Civil sta raccogliendo le testimonianze degli operatori del centro di controllo.

L’incidente riporta al centro dell’attenzione la sicurezza della rete ferroviaria spagnola ad alta velocità, già sotto esame dopo la tragedia di Adamuz. Le indagini dovranno chiarire la sequenza degli eventi, il funzionamento dei sistemi di segnalamento e le responsabilità legate all’autorizzazione alla ripartenza dell’AVE. Gli accertamenti sono affidati agli organismi competenti per la sicurezza ferroviaria e alla magistratura. Nel frattempo, le autorità invitano i familiari a utilizzare i numeri di assistenza attivati dalle compagnie e raccomandano ai viaggiatori di non recarsi alle stazioni della linea Madrid-Andalusia fino a nuovo avviso.